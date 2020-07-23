Над «Хижиной дяди Тома» в Берлине нависла угроза – её хотят переименовать за «расизм»

23.07.2020, 19:11, Новости дня

22-летний житель Берлина Мозес Пёлькинг создал петицию на сайте Change.org с призывом переименовать станцию берлинского метро «Хижина дяди Тома» и прилегающую к ней одноимённую улицу, пишет Die Welt. По словам Пёлькинга, выражение «дядя Том» имеет негативный подтекст в чернокожем сообществе и означает чернокожего «приспособленца», старающегося угодить белым; кроме того, роман «Хижина дяди Тома», пусть и направлен против рабства, но содержит большое количество расистских стереотипов.



Reuters

Житель Берлина с камерунскими корнями, 22-летний Мозес Пёлькинг создал петицию на портале Change.org, пишет Die Welt: в ней содержится призыв о переименовании станции берлинского метро «Хижина дяди Тома» и прилегающей к ней одноименной улицы в районе Целендорф.

Как пишет издание, на данный момент петиция уже собрала 12 тысяч подписей. По словам Пёлькинга, в афроамериканском сообществе выражение «дядя Том», взятое из романа американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», означает чернокожего «приспособленца», который пытается втереться в доверие к белым, и потому является оскорбительным и расистским.

Как отмечает Пёлькинг, недавнее переименование берлинской станции метро «улица Мавров» убедило его в возможности добиться изменений. Die Welt пишет, что многие жители Целендорфа с большим удивлением отреагировали на инициативу Пёлькинга, поскольку никогда не слышали о негативном подтексте выражения «дядя Том». Они знали лишь то, что открытая в 1929 году станция была названа в честь местного трактирщика Томаса, содержавшего неподалёку популярный ресторан, который в итоге прозвали «хижиной дяди Тома», сделав отсылку к знаменитому роману.

Одна из местных жительниц отметила, что не может себе представить переименование улицы и станции метро, пишет Die Welt. Кроме того, она опасается вандализма, поскольку после создания петиции дорожные указатели с надписью «хижина дяди Тома» уже были раскрашены красной краской. В свою очередь, Пёлькинг подчеркнул, что вандализм неприемлем, однако следует также понимать негодование людей, веками угнетавшихся на основании цвета их кожи.

Как пишет Die Welt, критики инициативы Пёлькинга отмечают, что именно роман «Хижина дяди Тома» внёс значительный вклад в описание бесчеловечности рабства и, в том числе, сильно повлиял на американского президента Авраама Линкольна, положившего конец рабовладению в США. Прототипом дяди Тома стал беглый раб Джосайя Хенсон, основавший в Канаде поселение и школу для мужчин и женщин, сумевших освободиться из рабства.

Мозесу Пёлькингу известно о позитивном вкладе романа, однако он, также, считает, что это произведение было продуктом своего времени, пишет Die Welt. «Эта книга направлена против рабства, но не против расизма. Она наполнена расистскими стереотипами», — заявил Пёлькинг.

Как пишет издание, к критике образа дяди Тома относится его миролюбие: Том убеждённый христианин и готов прощать даже тех, кто его угнетает. При этом он оказывает мощное пассивное сопротивление, отказывается совершать насильственные действия в отношении других рабов и, в конечном итоге, жертвует собой ради них. Это также является одной из причин того, почему «дядя Том» считается негативным понятием в чернокожем сообществе: речь идёт о противоречии между мирным и воинственным протестом против расизма. К примеру, радикальный активист движения Black Power Малкольм Икс критиковал Мартина Лютера Кинга, называя его «дядей Томом».

Между тем, пресс-секретарь берлинской администрации общественного транспорта (BVG) Петра Нелькен заявила, что BVG не собирается переименовывать станцию «Хижина дяди Тома», как и другие станции берлинского метро, пишет Die Welt.