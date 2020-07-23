Цена золота приблизилась к историческому максимуму
23.07.2020, 19:08, Новости дня
Стоимость золота продолжает повышение на биржах, котировки вплотную приблизились к историческому максимуму, зафиксированному в 2011 году.
В четверг стоимость золота с поставками в августе на бирже Comex выросла на 1,3% и достигла 1889,4 доллара за унцию, передает «Интерфакс».
Исторический рекорд был зафиксирован 22 августа 2011 года, он составлял 1891,9 доллара за унцию.
В понедельник на торгах в Нью-Йорке цена на серебро показала максимальный за четыре года показатель.
Напомним, доходы РФ от экспорта золота во втором квартале 2020 года превысили выручку от продажи газа за рубеж.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет