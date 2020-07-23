Иностранцев освободили от консульского сбора для оформления российской визы

23.07.2020, 19:08, Новости дня

Иностранные граждане после возобновления работы российских загранучреждений смогут оформить визу в Россию без уплаты консульского сбора, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Еще одна тема, которая интересует многих – речь идет об оформлении визы после снятия ограничений на въезд в Россию. В настоящее время выдача виз в российских консульских учреждениях временно приостановлена, как вы знаете, на основании распоряжения правительства нашей страны от 16 марта 2020 года. После возобновления работы загранучреждений на визовом направлении иностранным гражданам будет предоставлена возможность оформить визы без взимания консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов», – передает РИА «Новости» ее слова.

Захарова также отметила, что данная услуга будет возможна при одновременном соблюдении следующих условий: в паспорт заявителя должна быть вклеена неиспользованная однократная или двукратная виза, срок действий которой начинается не ранее 15 марта этого года.

Второе условие – заявителем представлены документы, которые являются основанием для оформления визы аналогичной, либо меньшей кратности на новый срок действия.

Кроме того, срок действия оформляемой визы истекает в течение шести месяцев после признания распоряжения правительства РФ от 16 марта 2020 года утратившим силу.

«Эти три условия должны быть одновременно соблюдены для того, чтобы получить соответствующую услугу», – подытожила дипломат.

Тем временем, американское посольство в лице Джона Салливана сообщило, что пока не намерено возобновлять визовые процедуры.

В июне президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о приостановке выдачи ряда категорий виз в США. Как уточнила пресс-служба Белого дома, речь идет о рабочих визах H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J, кроме того, до 31 декабря 2020 года не будут предоставляться новые грин-карты.