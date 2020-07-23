Грецкие орехи vs миндаль — что полезнее?

23.07.2020, 19:06, Разное



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Оба этих ореха имеют схожие пищевые характеристики, хотя грецкие орехи чуть более калорийны: 654 ккал на 100 граммов против 645 ккал миндаля. И хотя миндаль содержит больше минералов, в грецких орехах содержатся жирные кислоты омега-3 и в частности, самый высокий уровень альфа-линоленовой кислоты (АЛК). Недавние исследования показали, что ALA может уменьшать воспаления и благотворно влиять на сердце и головной мозг. При этом оба ореха являются хорошими источниками кальция и калия.



Лучший орех для похудения

Когда речь идет о потере веса, лучше отказаться от любых орехов, поскольку все они довольно калорийны и содержат много жира. Однако выяснилось, что миндаль может быть включен в диету для похудения. Исследования показали, что умеренное употребление этого ореха в рамках диетического питания (которое, разумеется, назначает врач) способствует уменьшению количества висцерального жира. Миндаль усиливает чувство насыщения и содержит много ненасыщенных жиров.

Что касается грецких орехов, то у диетологов недостаточно данных для того, чтобы делать однозначные выводы о его диетических свойствах. Однако в рамках одного исследования с участием 293 человек ученые выяснили, что 30 граммов грецких орехов в составе диеты могут способствовать похудению.



Лучший орех для кето-диеты

Кето-диета, популярность которой набирает обороты во всем мире, подразумевает минимальное употребление углеводов и максимальное — жиров и белков. И хотя орехи в целом показаны для этого вида диеты, поскольку это хороший вариант для перекуса, необходимо знать, сколько углеводов они содержат и отдавать предпочтение орехам с большим содержанием клетчатки. Организм не усваивает клетчатку, поэтому она не влияет на количество калорий.

Миндаль содержит больше клетчатки, но при этом грецкий орех имеет меньше углеводов — 2 грамма против 3 граммов на унцию (30 граммов). Но это не слишком существенная разница, поэтому вы можете употреблять оба ореха в рамках кето-диеты при условии, что они не приводят к повышению суточной нормы углеводов.



Лучший орех для здоровья сердца

И грецкий орех, и миндаль благодаря своим свойствам могут снизить факторы риска сердечных заболеваний. Грецкие орехи содержат не только АЛК, но еще полифенолы и фитостеролы, которые влияют на снижение холестерина и нормализацию артериального давления.

В то же время миндаль богат антиоксидантами, такими как флавоноиды и витамин Е, а также ненасыщенными жирными кислотами, которые также способствуют снижению уровня холестерина.

Словом, если вы заботитесь о своем сердце, обязательно употребляйте и миндаль, и грецкий орех.

Лучший орех для здоровья мозга

А вот когда речь идет о мозге, то у грецкого ореха явные преимущества.

АЛК помогает уменьшить воспаление и другие негативные процессы, вызванные травмами. В ходе исследования, проведенного среди людей в возрасте 20-59 лет, была установлена взаимосвязь между регулярным употреблением грецкого ореха и улучшением памяти в каждой возрастной группе.

Лучший орех для контроля сахара в крови

Для диабетиков, которым необходимо контролировать уровень сахара, миндаль очень полезен. Он содержит оптимальное количество белков, жиров, углеводов и клетчатки.

И хотя грецкие орехи содержат относительно одинаковое количество жиров, белков и клетчатки, последние исследования показали, что их потребление не приводит к значительному изменению уровня сахара в крови натощак.



А как насчет недостатков?

Оба ореха имеют аллергенный потенциал, однако в США врачи чаще диагностируют аллергию на грецкий орех, чем на миндаль.

Кроме того, влияние и того, и другого ореха на снижение массы тела исследовалось только в качестве одного из компонентов диеты со строго рассчитанной калорийностью. Неумеренное потребление грецкого ореха и миндаля не самым лучшим образом скажется на фигуре.

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