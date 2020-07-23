 

«Мы хозяева в этой стране»

23.07.2020, 18:54, Разное

Лукашенко потребовал выдворять из Беларуси иностранных журналистов, которые «зовут на майданы».

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал федеральных чиновников уделять более пристальное внимание работе СМИ и выдворять из страны журналистов зарубежных СМИ, которые «зовут людей на майданы», передает «Белта».

«"Би-би-си", "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти. Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь», — пояснил Лукашенко на совещании с представителями администрации президента и правительства.

Белорусский лидер призвал ответственных лиц принимать необходимые меры, не дожидаясь окончания предвыборной кампании, и выдворять из страны журналистов, если они «не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы».

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Лукашенко также обратил внимание на печатные СМИ, в частности, «Комсомольскую правду» в Беларуси. «Видите ли, руководитель их, сидя в Москве, не то в Кремле, выступил с заявлением, и началась тенденциозная подача информации. Пускай поедут в поле, где сегодня идет действительно сражение, борьба за урожай», — сказал он, посоветовав журналистам газеты освещать работу комбайнеров и других людей, трудящихся в полях.

Глава Беларуси отметил, что его в последнее время удивляет работа своей администрации, пресс-секретаря и других членов правительства, которые «сидят, ждут команды президента», и потребовал не ждать специальных указаний. «Слушайте, мы хозяева в этой стране. Выполняйте свои обязанности. Не можете — скажите, что вы не можете. Будут другие этим заниматься», — подчеркнул Лукашенко.

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Источник: Новая газета





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