Россия отвергла обвинения во взломе разработок вакцины от COVID-19

23.07.2020, 18:53, Новости дня

Москва отвергает обвинения в причастности к хакерским атакам в отношении разработок вакцины от коронавируса, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы решительно отвергаем очередной абсурдный медийный вброс наших англосаксонских друзей – в первую очередь, США, во вторую – Канады и Британии – относительно якобы имевшей место хакерской атаки с целью получения западных разработок вакцины от коронавируса», – передает РИА «Новости» ее слова.

Захарова также подчеркнула, что эти обвинения «не имеют никакого отношения» к российским государственным структурам.

«Никогда этого не было и быть не может в реальности. Мы давно успешно взаимодействуем по животрепещущей для всего человечества проблематике со многими странами мира, включая, кстати, и упомянутые», – добавила официальный представитель российского МИД.

При этом она отметила, что пытаться играть на столь чувствительной теме просто «недостойно и кощунственно».

«Совершенно непонятно, зачем вновь раскручивается антироссийская истерика вокруг всем уже надоевшего хакерского сюжета – это просто нелепо, это очередная русофобская атака», – подытожила она.

Напомним, Лондон заявил, что Россия «почти наверняка» вмешалась во внутренние дела Британии и также «с высокой вероятностью» причастна к попыткам хакеров украсть формулу вакцины против COVID-19. Кремль посоветовал Лондону изучить опыт США в деле расследования «российского вмешательства». Российский посол Андрей Келин счел бессмыслицей заявление о попытке похитить данные о вакцине.

Позднее лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти представил законопроект, который предусматривает санкции против иностранных хакеров, якобы намеревающихся получить данные об американских разработках вакцины от коронавируса.

Маккарти обещал представить законопроект об ответственности «российских хакеров», якобы занимающихся сбором информации о разработках вакцины от коронавируса нового типа.



