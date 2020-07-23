Изучена способность организма бороться с инопланетными микробами

23.07.2020, 18:53, Новости дня

Британские ученые в исследовании на мышах показали, что иммунная система млекопитающих способна обнаружить микробов с других планет и реагировать на них. Выводы исследователей опубликованы в журнале Microorganisms.

Биологи из Абердинского и Эксетерского университетов решили проверить, будет ли иммунная система сопротивляться, если инопланетные микробы вдруг попадут в организм человека.

«В качестве мысленного эксперимента мы задавались вопросом, что произойдет, если мы попадем под воздействие микроорганизма, который был доставлен с другой планеты, где эволюционировала жизнь. Земные организмы строятся на основе 22 аминокислот –ключевых строительных элементах жизни. Ученые предположили, что микроорганизмы с других планет могут содержать в своей структуре иные аминокислоты», – передает РИА «Новости» слова руководителя исследования профессора Нила Гоу из Центра медицинской микологии.

Уточняется, что ученые синтезировали в лаборатории два вида «экзопептидов» – комбинаций аминокислот, не встречающихся на Земле, но найденных в большом количестве в углеродистых метеоритах и проверили, как на них реагируют иммунные клетки мышей.

Оказалось, что активация Т-клеток грызунов – ключевых для старта иммунных реакций, была менее эффективной – 15% и 61%, по сравнению с 80-90% активацией при воздействии пептидов, состоящих исключительно из «земных» аминокислот, но все-таки она присутствовала.

«Иммунный ответ на «чужеродные» пептиды был менее эффективным, чем реакция на те, что распространены на Земле. Поэтому мы предполагаем, что контакт с внеземными микроорганизмами может представлять иммунологический риск для космических миссий, направленных на поиск организмов на экзопланетах и спутниках», – отметила ведущий автор исследования доктор Катя Шефер.

Авторы добавили, что результаты были получены на мышах, чьи иммунные клетки функционируют так же, как у людей, и проверены в лабораторных условиях. Однако отмечают, что это только предварительные данные, основывающиеся на высокой доле предположений и допущений.

Ранее американский ученый Александр Своронос из Йельского университета заявил, что высокоразвитые инопланетные цивилизации могут иметь машины, способные перемещать звезды, что позволяет им избегать космических катастроф.



