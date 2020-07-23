Нутрициолог Елена Губанова рассказала, как сбросить лишний вес после самоизоляции

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23.07.2020, 18:53, Разное

Нутрициолог, фитнес-тренер Елена Губанова рассказала, как можно быстро и эффективно сбросить лишний вес после самоизоляции. Физические нагрузки должны сочетаться с правильным, сбалансированным питанием.
Эксперт отмечает, что ни одна из популярных диет не сможет дать гарантий, что после ее соблюдения не произойдет срыва и набора избыточного веса. В таком случае человек навредит себе еще больше. За неделю можно сбрасывать не более 1,5 килограмма. Люди, не имеющие сердечно-сосудистых заболеваний, могут заниматься кардиотренировками. Они помогают не только избавиться от подкожного жира, но и позволяют вывести из организма лишнюю жидкость, что благотворно отражается на внешности.

Елена Губанова подчеркнула: если в рационе присутствуют исключительно полезные продукты и во время занятий уходит большее количество калорий по сравнению с потребляемыми, то от лишнего веса удастся избавиться намного быстрее. При регулярных физических нагрузках и питании только один раз в день – появляются усталость, слабость, недомогание. Организм начинает быстро истощаться, ведь он нуждается в необходимых для нормального функционирования витаминах и микроэлементах.

Рекомендуется отказаться от алкоголя, газированных напитков, семечек, майонеза, а также ограничить соль и хлебобулочные изделия. Для приготовления лучше подойдут макароны из твердых сортов пшеницы, для жарки можно использовать антипригарные сковородки. Можно есть три-четыре дольки шоколада в день, сыра – не более 30 граммов. Последний эксперт советует употреблять по утрам и не забывать, что большинство фруктов являются очень калорийными продуктами.





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