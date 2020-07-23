 

Госдума продлила «дачную амнистию»

23.07.2020, 18:53, Новости дня

Действие дачной амнистии продлили до 1 марта 2026 года и расширили за счет распространения на разные категории земельных участков. Об этом в четверг сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.

«Сегодня в Государственную думу внесен законопроект, которым предлагается продлить положения дачной амнистии на пять лет – до 1 марта 2026 года. Авторы законопроекта – сенаторы А. А. Турчак, О. В. Мельниченко, А. А. Шевченко и депутат П. В. Крашенинников», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Речь идет о продлении действия упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые дома и дома, построенные на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.

«Таким образом, действие дачной амнистии продлевается и расширяется за счет распространения на разные категории земельных участков», – уточнили в пресс-службе.

Напомним, советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова сообщила о завершения весенней сессии Госдумы, последнее пленарное заседание проведено 22 июля.





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