Захарова объяснила подоплеку санкций США против Кадырова

23.07.2020, 18:53, Новости дня

Американские санкции против руководителя Чечни Рамзана Кадырова похожи на попытку оправдать выделение Госдепартаменту США оплату трудов по поиску русофобской информации, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Кажется, что это просто очередная попытка оправдать выделение американскому внешнеполитическому ведомству бюджетных средств на оплату трудов массы специалистов по поиску любой русофобской информации. В данном случае в контексте нашей страны, а так, в принципе, на граждан всех неугодных стран. Это все идет в русле курса, который был объявлен в отношении нашей страны, на сдерживание, на нарушение международного права, исходя из самим себе присвоенного титула исключительных», – цитирует Захарову ТАСС.

Также представитель ведомства напомнила, что санкции были введены не только против Кадырова, но и против его родственников.

«Хотелось бы в данном случае задать вполне закономерный вопрос: какое именно отношение ближайшие родственники Рамзана Кадырова имеют к вменяемым нарушениям? Совершенно непонятно», – задалась вопросом дипломат.

Обвинения в адрес Кадырова она назвала надуманными, и подчеркнула, что доказательств вины Вашингтон не приводит.

Напомним, на этой неделе Кадыров был включен в черный список Госдепа. В ответ он опубликовал фото с двумя пулеметами и заявил, что «принимает бой». Позднее глава Чечни объяснил, что не нарушает законов о хранении оружия, а фотография с двумя пулеметами сделана в подразделении Росгвардии.