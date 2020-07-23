 

Захарова заявила о «деструктивных фобиях» руководства Литвы

23.07.2020, 18:48, Новости дня

Взаимоотношения РФ и Литвы продолжают оставаться в беспросветном тупике по вине литовской стороны, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Печально, что литовский лидер [Гитанас Науседа] продолжает подпитываться деструктивными фобиями вместо того, чтобы подумать об улучшении двусторонних отношений, оказавшихся по вине Вильнюса в беспросветном тупике», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Дипломат отметила, что РФ не раз уже осуждала попытки прибалтийских стран фальсифицировать исторические события и заявления о «советской оккупации».

«Очередные такие недружественные выпады допущены президентом Литвы в ходе недавнего заседания Европейского совета в Брюсселе. Мы полагаем, что из уст руководства этого государства, проводящего последовательную линию на героизацию так называемых «лесных братьев», многие из которых напрямую сотрудничали с нацистами и виновны в гибели десятков тысяч мирных жителей, обвинения в адрес РФ в, как они говорят, «историческом ревизионизме», неуместны, циничны и аморальны», – заключила Захарова.

Президент Литвы Науседа перед началом евросаммита завялял, что намерен поднять вопрос разногласий с Россией в оценке Второй мировой войны.

В начале июля комиссия по радио и телевидению, находящаяся в ведомстве парламента Литвы, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.





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