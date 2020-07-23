Москва заявила о вмешательстве Европы в дела Белоруссии

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23.07.2020, 18:48, Новости дня

Брюссель, инициируя резолюцию по ситуации с правами человека в Белоруссии в преддверии предстоящих там президентских выборов, демонстрирует вмешательство во внутренние дела этой страны, Москва считает такой подход недопустимым, сообщила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Хотели бы отдельно остановиться на принятии Советом по правам человека ООН с подачи Брюсселя резолюции о ситуации с правами человека в Белоруссии в преддверии предстоящих 9 августа выборов президента страны. На фоне непрекращающегося потока обвинений со стороны Запада о якобы «российском следе» в выборах – как всегда бездоказательных – вызывает недоумение то, что как должное воспринимается собственное реальное, а не мнимое вмешательство в дела другого государства посредством инициирования таких решений Совета», – передает РИА «Новости» ее слова.

Захарова подчеркнула, что РФ «считает такой подход недопустимым».

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоятся президентские выборы. В итоговый список кандидатов вошли только действующий глава республики Александр Лукашенко и несколько спойлеров.

В середине июля ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико в качестве кандидата в президенты. После этого в нескольких городах страны прошли несанкционированные акции протеста. Демонстранты вышли на акции в Минске, Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске.





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