Украина попросила расшифровать ей Минские соглашения

23.07.2020, 18:48, Новости дня

Киев настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы определить, какие из них можно выполнить, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы хотим расшифровки каждого пункта Минска, тогда мы знаем или будем видеть – в состоянии мы это выполнить или не в состоянии, как мы это будем выполнять, кто ответственный», – передает его слова Korrespondent.net.

Он добавил, что достигнутые в среду на переговорах в Минске договоренности по перемирию в Донбассе должны утвердить все участники нормандской четверки.

«Сейчас ждем подписания этого документа всеми сторонами нормандской группы. Верю в то, что все стороны подпишут. Все – это Украина…Франция, Германия, Российская Федерация. И с 27 числа верю, что может наступить то мгновение, когда будет устойчивое прекращение огня», – сказал Зеленский.

В МИД РФ ранее заявили, что постановление Верховной рады по местным выборам от 15 июня можно трактовать как фактический выход из Минских соглашений, и потребовали разъяснений принятого постановления. Полпред РФ Борис Грызлов также заявил, что постановление Рады о проведении 25 октября на Украине местных выборов противоречит Минским соглашениям.

На прошлой неделе вице-премьер Украины Алексей Резников выразил мнение, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо «модернизировать», а до этого он говорил, что они якобы уже неактуальны, так как «не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда [они] заключались».