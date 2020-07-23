Деми Мур стала главной героиней подкаста о сексе: “Я узнала о себе много нового”

23.07.2020, 18:45, Разное

На карантине многие звезды обратились к новым форматам выпуска контента – кто-то, как актер Джон Красински, начал выпускать YouTube-шоу добрых новостей, кто-то, как Бри Ларсон, запустил собственный влог. Деми Мур же решила принять участие в подкасте под провокационным названием “Грязная Диана”. Впрочем, и содержание у этого шоу из шести выпусков будет тоже далеко не самым невинным: речь пойдет о женатой паре, переживающей кризис в отношениях. А справиться с ним они пытаются при помощи разговоров о сексе, своих предпочтениях в постели и исследовании мужской и женской психологии.

Примечательно, что участие Деми – а актриса озвучивает на проекте ту самую грязную Диану, большого босса и несчастную в браке женщину – поначалу не так активно анонсировалось, и многие пользователи узнали о том, что она приняла участие в шоу, лишь после первого выпуска. Сама актриса признается, что до сих пор не может слушать свой голос в записи:

Это похоже на скрежет ногтей по школьной доске. Когда я слышу свой голос, то думаю: “Боже, я наверняка звучу скучнее всех. И слушать меня, наверное, ужасно неинтересно?”. Сплошная боль и унижение… А ведь люди всегда говорили, что у меня сексуальный голос, но я никогда этому не верила.

Деми Мур

По словам актрисы, участие в новом проекте открыло ей самой много нового:

Я поняла, что внутри меня есть такие стороны, которые я со своей сексуальностью считала опасной и сдерживала себя. Думала, лучше вообще об этом не думать и не обсуждать это. И теперь у меня появилась уникальная возможность исследовать те сферы, в которых мне раньше было некомфортно.

Деми также уверена, что этот подкаст может помочь не только ей, но и многим мужчинам:

Мужчины всегда сами приходят к тому, как доставить себе удовольствие, но разве они понимают, как это работает у женщин? Ведь даже мы сами иногда этого не знаем. И нам всем нужно немного поучиться этому.