 

Фонтан газа на месте ЧП при ремонте дороги попал на видео

23.07.2020, 18:43, Разное

При проведении ремонтных работ возле дома №48 по Алтуфьевскому шоссе на северо-востоке Москвы дорожники случайно пробили газовую трубу, передает Life.ru. Очевидцы смогли увидеть настоящий фонтан голубого топлива, бьющего в небо. Сообщается, что в окрестностях чувствуется сильный характерный запах. На месте работают экстренные службы. Последствия ЧП пытаются устранить.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Бывший продюсер озвучила заработок Харламова

12.05 / Спасти корабль без экипажа

21.07 / В Sohu С-500 «Прометей» назвали угрозой для американских эсминцев

21.07 / Антикризисный иммунитет московских инвесторов

04.06 / Бедных живьем не брать!

02.06 / Премьер-министр Армении Никол Пашинян заболел коронавирусом

15.07 / Эван Шпигель рассказал об отношениях Миранды Керр с Орландо Блумом: “Он желанный и частый гость в нашем доме”

05.06 / Личное: Сашка-потрошилка

14.05 / Американские военные разочаровались в своем оружии и переходят на российское

22.05 / Магнитное поле Земли резко ослабло между Африкой и Южной Америкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска