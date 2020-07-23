Мнение: Россия в 1,5 раза экологичнее, рейтинг регионов по качеству жизни и чью премию получила Грета

23.07.2020, 18:40, Разное

1. По сравнению с советскими временами, Россия продвинулась далеко вперёд в деле поддержки экологии и борьбы против глобального потепления. Количество вредных выбросов от наших предприятий и электростанций заметно сократилось:

https://tass.ru/ekonomika/8964347

Россия выполнила задачу по снижению объема выбросов парникового газа до уровня не более 70% от значений 1990 года. Об этом министр экономического развития Максим Решетников сообщил в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ООН.

2. Петербург ожидаемо возглавил рейтинг по качеству жизни среди регионов России:

https://www.rbc.ru/economics/21/07/2020/5f0ece439a79470d37b66efc

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения. В десятке регионов-аутсайдеров оказались высокодотационные и малонаселенные территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, а также две республики Северного Кавказа. На вершине списка — Санкт-Петербург, Москва и Белгородская область. Рейтинг — попытка ранжировать регионы не по традиционным показателям экономического потенциала или инвестиционной активности, а по целому ряду индикаторов, влияющих на уровень жизни россиян, проживающих в той или иной местности.

Аналитики НКР выбрали для оценки регионов десять критериев — от оборота розничной торговли на душу населения (как индикатора спроса), доступности жилья, уровня занятости и сбережений до обеспеченности педагогами и врачами. Учитывались также климатические условия проживания. Чтобы исключить завышение отдельных показателей, в частности уровня обеспеченности социальной инфраструктурой в расчете на каждого жителя, делалась поправка на долю проживающих в регионе (подробнее — в материале о методологии рейтинга). На часть показателей региональные власти не в состоянии повлиять, в первую очередь на климат, другие же напрямую зависят от качества их работы, говорят в НКР.

Оценки делались на основе данных Росстата, Федеральной налоговой службы и Банка России. Рейтинг, который пока фиксирует благосостояние жителей регионов до пандемического кризиса, планируется обновлять ежегодно.

3. По поводу Греты Тунберг, которая получила премию в миллион евро от фонда Галуста Гюльбенкяна. Девушка решила потратить премию на финансирование мутных экологических организаций, однако речь сейчас не про экологию. Речь про того самого Галуста Гюльбенкяна из Португалии, по завещанию которого в середине XX века в Португалии был основан благотворительный фонд.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гюльбенкян,_Галуст

Господин Гюльбенкян, нефтяной магнат из хорошей армянской семьи, известен в России как скупщик краденого. Когда в тридцатые годы Сталин начал распродавать за бесценок картины из Эрмитажа, именно Галуст Гюльбенкян стал первым покупателем полотен. Так как большевикам была нужна валюта, а буржуазное искусство их мало интересовало, «меценату» удалось скупить 50 картин по невозможно низкой цене в 5 тысяч фунтов стерлингов за картину:

В 1929—1934 годах советское правительство во главе со Сталиным предприняло акт распродажи полотен эрмитажной коллекции. Продажу полотен первого ряда предполагалась провести тайно, но информация распространилась между избранными западными торговцами. Первым покупателем шедевров Эрмитажа стал Гюльбенкян, торговавший тогда нефтью с Советской Россией. Г. Л. Пятаков, налаживавший с ним торговые контакты, с целью установления контакта за несколько лет до этого предложил коллекционеру приобрести некоторые картины. Гюльбенкян с радостью откликнулся и направил свой список, куда входили и «Юдифь» Джорджоне, «Блудный сын» Рембрандта и «Персей и Андромеда» Рубенса, но сделка не состоялась, и картины остались в Эрмитаже. Наконец в 1930 году было принято решение продолжить продажу шедевров первого ряда, поскольку они гарантированно найдут покупателя и будут проданы за достойную цену, что было необходимо, чтобы выполнить план по выручке валюты. Комиссары вспомнили об интересе Гюльбенкяна. Тогдашним наркомом внешней торговли Анастасом Микояном, хорошо знакомым с Гюльбенкяном, ему был продан ряд картин, большинство из которых сейчас находятся в постоянной экспозиции основанного его фондом музее Галуста Гюльбенкяна в Лиссабоне. Продавцы остались недовольны результатами сделки с нефтепромышленником и стали искать новых покупателей. Сам Гюльбенкян не был удовлетворен действиями советских агентов, которых считал глупыми и непрофессиональными, о чём свидетельствует его письмо-меморандум. Всего за три сделки им был куплен 51 эрмитажный экспонат всего за 278 900 фунтов.

Излишне упоминать, что бесценные полотна до сих пор находятся в западных музеях, и что у Эрмитажа очень мало шансов когда-нибудь возвратить их на родину.