Астроном: Пролетающую мимо Земли раз в 7 тыс. лет комету лучше всего наблюдать этой ночью

23.07.2020, 18:30, Новости дня

Комету NEOWISE, которая в ночь с 23 на 24 июля будет наиболее яркой, лучше всего будет видно за городом в час ночи. Она расположена прямо под ковшом созвездия Большой Медведицы, рассказал газете ВЗГЛЯД советский и российский астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин. В следующий раз комета приблизится к Земле через 6800 лет.

В Московском планетарии сообщили, что сегодня ночью на минимальном расстоянии от Земли пройдет самая яркая за последние семь лет комета C/2020 F3 (NEOWISE).

«Это комета пролетает примерно раз в пять тысяч лет. На самом деле ее уже как недели три видно, и еще пару недель можно будет за ней наблюдать. Но сегодня ночью (24 июня) она будет наиболее яркая. Правда, в Москве и других крупных городах ее разглядеть будет сложно, потому что слишком сильно освещены улицы. Но можно посмотреть на нее в бинокль, с помощью него очень хорошо комету видно», – говорит Сурдин.

Без каких-либо увеличительных приборов NEOWISE можно будет увидеть за городом, продолжает астроном.

«Все знают, как выглядит созвездие Большой Медведицы. Так вот как раз под ковшом комету можно будет наблюдать. По времени примерно в час ночи. Плюс-минус 30 минут», – заключил Сурдин.

По данным NASA, в следующий раз NEOWISE приблизится к Земле через 6800 лет.