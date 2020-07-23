 

СК признало нападение на главу ЦПЭ Ингушетии терактом

23.07.2020, 18:30, Новости дня

Следствие квалифицирует как террористический акт нападение на руководителя Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«На основании доказательств, кропотливо собранных в условиях сложной оперативной обстановки, на прошлой неделе следствие квалифицировало нападения как акты терроризма, совершенные участниками созданного в республике террористического сообщества», – сообщил начальник СК в интервью «Российской газете».

По его словам, 12 арестованных по делу вместе с другими устанавливаемыми и разыскиваемыми планировали принудить правоохранителей отказаться от сбора доказательств против террористов и вызвать страх у населения региона.

Напомним, Эльджаркиева и его брата застрелили в ноябре на западе Москвы. Автомобиль убийцы обнаружен около метро «Университет».

Подразделение Эльджаркиева, раскрыло четыре экстремистских группировки. СМИ сообщали, что в отношении подразделения Эльджаркиева якобы поступали жалобы на пытки.





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