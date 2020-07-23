 

Таран о перемирии на Донбассе: Никто не собирается ждать, пока нас будут убивать

23.07.2020, 18:25, Новости дня

Перемирие на Донбассе, которое должно вступить в силу с полуночи 27 июля, дает возможность боевикам продемонстрировать “политическую волю” и прекратить обстрелы. Такое мнение на брифинге 23 июля высказал министр обороны Украины Андрей Таран. Трансляцию пресс-конференции ведет TCH.

“Никто не собирается ждать, пока нас будут убивать. Существует статья 51 Устава ООН, которая дает право защищаться. Но теперь речь идет о реальной возможности остановить огонь с двух сторон. Документ, который был согласован вчера, как раз дает возможность всем продемонстрировать свою политическую волю. У нас такая политическая воля есть. Надеемся, что другая сторона тоже продемонстрирует наличие такой политической воли”, – отметил Таран.

Отвечая на вопрос, почему он считает, что новое перемирие, в отличие от предыдущих, будет выполняться, министр обороны заявил: “Я тоже видел много перемирий… Я провел на линии столкновения восемь месяцев… Но если ничего не делать, ничего и не произойдет”.

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Posted by ТСН on Neljapäev, 23. juuli 2020

Вечером 22 июля Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что силы операции Объединенных сил будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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