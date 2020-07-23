 

В Рязани пьяный водитель попал в массовое ДТП

23.07.2020, 18:23, Разное

Вечером 22 июля на Московском шоссе в Рязани Chevrolet Cruze врезался в стоящий на светофоре ВАЗ-2104, который от удара отлетел в ВАЗ-2112, а тот – в Opel Mokka, передает сайт VSE42.RU. В результате массового ДТП пострадали два человека.

Удалось установить, что за рулем Chevrolet находился 25-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения. За рулем ВАЗ-2104 – 17-летний подросток без прав. Он не только пострадал, но и теперь рискует нарваться на штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей. У виновника аварии вдобавок к взысканию в размере до 30 тысяч рублей могут отобрать права на два года.





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