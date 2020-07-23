Мнение: Разгул демократии в Чикаго

23.07.2020, 18:20, Разное

В Чикаго произошла массовая стрельба, в которой получили ранения как минимум 16 человек. Расстрел группы чернокожих людей бандой афроамериканцев произошел во время похорон афроамериканца, застреленного неделю назад другим афроамериканцем. Был открыт огонь, когда люди выходили с похорон в районе Грэшем Чикаго.

Пострадавшие в возрасте от 21 до 65 лет были доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Среди них – десять женщин. Количество стрелков в настоящее время неизвестно.

По словам представителей власти, что инцидент был хорошо запланированной засадой. Часть участников похоронной процессии имела на руках оружие и отстреливалась от нападавших. Полиция на месте происшествия нашла более 60 гильз. Арестован пока только один человек.

За несколько часов до инцидента мэр города Лори Лайтфут поклялась, что "ни при каких обстоятельствах" не позволит Трампу отправить силовиков Чикаго.

Лайтфут предупредила, что пойдет против Трампа в суд, если он отправит агентов правительства США в полицию города без ее разрешения

https://amarok-man.livejournal.com/5295266.html – цинк

Как не трудно догадаться, поддерживающие Демократическую партию мэры крупных городов фактически сознательно попустительствуют протестам и мешают их подавлению, дабы дотянуть ситуацию до выборов, поэтому с большой долей вероятности, данное "кино" будет идити в США как минимум до ноября и "за пару недель" ничего не закончится, потому что помимо объективно существующего недовольства, есть и серьезная политическая обусловленность, связанная с борьбой за президентский пост, где все средства хороши. Разумеется, для самих США эти месяцы будут иметь долгосрочные негативные последствия.

Полагаю, надо распустить департамент полиции Чикаго и создать Чикагскую Автономную Зону свободную от полиции и федерального правительства. Только так люди смогут обрести свободу от расового угнетения.