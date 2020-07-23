 

Мнение: ЛГБТ по прежнему проталкивает законы в РФ

23.07.2020, 18:18, Разное

Изображение взято с сайта regnum.ru

Поправки в конституцию приняли. Там и про то, что родители будут называться только «мама» и «папа». Новость раструбили, что усыновлять детей запретят даже тем кто сменил пол, не только тем кто «считает себя».

И тут как гром с неба, заявление Матвиенко, что:

Безусловно, закон такой обязательно нужен. Мы не прекращали работу над  ним <…> В ближайшее время будет проведено заседание рабочей  группы, где будет рассматриваться очередная версия этого закона.

Это про что Валентина Ивановна говорит? Что же это за закон такой важный, что прям он «обязательно нужен»?

Оказывается это многострадальный, для ЛГБТ, закон «о борьбе с семейно-бытовым насилием».

Всё остальное под катом…

Вот дошел до этой точки и остановился. Перекопал огромное количество статей посвященных тому как ЛГБТ пытается с помощью проталкивания этого закона разрушить институт семьи в РФ.

А потом подумал. А надо ли это всё писать? Что это изменит? Этот закон ВСЁ РАВНО ПРИМУТ.

Не хочу больше писать об этом.

Источник: Достало





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