Ученые связали ухудшение памяти у пожилых людей с тяжелой работой

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23.07.2020, 18:17, Разное

Ученые из США обнаружили, пожилые люди, которые на последнем рабочем месте тяжело физически трудились, испытывают проблемы с памятью. Согласно анализу МРТ-данных, у такой категории лиц уменьшается размер гиппокампа, однако характер связи до конца не установлен.
Ученые провели исследование, участниками которого стали 70 женщин и 29 мужчин возрастом от 60 до 79 лет. Добровольцы детально рассказывали о своей работе и дали оценку «физическому стрессу» от нее. При этом им необходимо было учесть условия труда и физические затраты. Кроме того, участники предоставляли информацию о своем здоровье, и о наличии у них психологического стресса. Добровольцы проходили тесты для оценки их мыслительных функций, в том числе быстроты восприятия и памяти, а также структурную МРТ головного мозга. Ученые установили связь физического субъективного стресса с размером гиппокампа и результатами тестов, в частности, у испытавших большее количество стресса, наблюдалось ухудшение памяти и уменьшение гиппокампа.

Ученые подчеркнули, они не делают выводов об уменьшении гиппокампа и ухудшении памяти именно из-за тяжелого труда и физического стресса, а обнаруженную связь они считают двусторонней. В то же время специалисты уверяют, в будущих исследованиях изменений мыслительных функций в пожилом возрасте нужно обязательно брать во внимание количество затраченных физических сил на работе.





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