Мнение: Чего хотели и хотят украинцы

23.07.2020, 18:10, Разное

Продолжаем разговор об Украине, начатый вчера. Собственно, Зеленский показал нам главное – что требования украинского электората, его основной «серой массы», достаточно просты и очевидны, они сводятся к трем пунктам: хорошие отношения с Россией, прекращение атак на русский язык (родной для большинства) и продолжение евроинтеграции. Проблема для кандидатов, при всей внешней простоте требований, в том, что они важны для избирателя все, без исключения! Украинский избиратель – он как Остап Бендер, который «я бы взял частями, но мне нужно сразу».

Три запроса Украины к своим вождям

И отсюда мы сразу понимаем, почему, при всей кажущейся «русофилии» (два требования из трех!), такие «пророссийские» кандидаты, как, например, Бойко – не просто «пролетели» на выборах в прошлом году, но и не могли не пролететь, более того – и будут пролетать дальше. Про Бойко и всех ему подобных избиратель думает, что он с гарантией ЗАВАЛИТ третье требование – евроинтеграция, сближение с Европой. Завалит, потому что «Россия этого не хочет». И украинский избиратель тут прав, конечно, на все 100 – и не хочет, и завалит.

Именно поэтому вообще все прямо пророссийские кандидаты на Украине обречены – их шансы губит РФ самим своим существованием. Просто потому, что ответ на БАЗОВЫЙ вопрос – «ты хочешь жить как в России или хочешь жить как в Европе?» – для украинца однозначен: конечно, как в Европе! Собственно, он ведь и для россиянина БЫЛ БЫ однозначен, но у россиян есть проблема: Россия ведь наша родина. Как там у Есенина:

«Если крикнет рать святая

«Кинь ты Русь! Живи в раю!»

Я скажу: «Не надо рая,

Дайте родину мою!»

Очень трогательные (для всякого русского) строки. Тут и русская терпеливость, и жертвенность, и безумная надежда, и непременный легкий привкус мазохизма… Однако для украинца Россия – не родина, есенинского напряжения выбора он просто не может почувствовать. Поэтому – какой для него вообще может быть выбор? В Европе – богаче, чище, красивее, веселее, многообразней. Для интеллигентов в Европе – сокровища культуры (как древней, так и современной), для «глубинного народа», к культуре равнодушного – в Европе платят ЕВРАМИ! – и одного этого достаточно.

Чего хотят украинцы от РФ

Надо ведь понимать еще, почему украинцы – в массе – хотят хороших отношений с Россией. Это ведь не какая-то особая «любовь» (хотя какая-то часть родственных и даже сентиментальных привязанностей, безусловно, есть – все-таки столетия совместной истории не выбросишь, да и вытравить их ни у кого не выйдет, как бы ни старались). Но есть и более рациональная причина – страх: на Украине Россию просто боятся. Понятно, почему – все совершенно объективно: Россия почти вчетверо больше по населению, куда более милитаризована, ведет себя с каждым десятилетием все более отмороженно. Да и «русский характер» украинцы представляют себе получше, чем кто-либо еще. Как отметил кто-то из великих: «Русский народ добродушный, но не добрый». Очень точно.

Поэтому уверенности в «хороших отношениях» с РФ украинские массы хотят не столько из-за какой-то «большой любви» (большой любви нет), а больше для того, чтобы о России НЕ ДУМАТЬ. Неприятно ведь жить, зная, что у тебя за картонной стенкой в своем логове постоянно ворочается огромный и грубый МужикЪ (тм) – и неизвестно, что у него на уме. Как от него отбиваться, если эта сволочь полезет? Полиция ведь может и не успеть, даже если ее вызвать.

Желание «хороших отношений» со стороны украинцев – вполне прагматическое. Как и желание, чтобы от людей отстали с мовой (а заодно и с вирой). Тут все еще проще: билингвов среди населения не так много, для всех остальных требование переучиваться с языка на язык – мучительное и, главное, непонятное, «нафига оно надо».

Самая грубая ошибка Путина

Отсюда получаем, что самую грубую и непоправимую ошибку совершил Путин еще в 2013 году, когда он додумался поставить перед Украиной вопрос ребром, или-или: Россия или Европа? подписание Евроинтеграции или вхождение в ЕврАзС («таёжный союз», как его тут же прозвали на Украине)? Собственно, именно Путин запустил ЕвроМайдан – и потом все, что было с ним связано.

Как вообще «коллективный Путин» додумался так ставить вопрос? Неужели были какие-то сомнения (в 2013 году!), что именно выберет Украина?! Нам бы осознать всем, как «отче наш» – Россия в подобных «дилеммах» ВСЕГДА будет «страной второго выбора»! Это же просто объективная реальность, с ней нет никакого смысла спорить – только лоб разбить. Какие у РФ есть преимущества по сравнению с Европой? Да никаких. Наш агитпроп бился над этой «квадратурой круга» – придумать, в чем РФ превосходит Европу – годами, придумал лишь одно: в Европе, вишь ли, есть однополые браки и там гей-парады проводят. Словом, «Гейропа» (креативная придумка, ничего не скажу). Что еще? ВСЁ. «И вот на этом хлипком основании…»

А так – Путин этим своим требованием поставил Януковича буквально раком. Янукович ведь, при всей внешней недалекости, во время своего президентства довольно ловко балансировал все «три требования украинских избирателей»: с Путиным дружил, по языку запустил «закон Кивалова» о региональных языках», по Европе начал переговоры с ЕС… И тут Путин принялся выкручивать ему руки, требуя порвать подписание с евроделегацией!

Фактически Путин приговорил Януковича своим безумным требованием. Просто слил его в унитаз – еще ДО Майдана. И уже неважно, что он пообещал за этот разрыв «щедрую компенсацию» – аж в 15 млрд. баксов из российской казны; это он обещал уже политическому трупу.

Вопрос – нахрена Путин так поступил? Он что – совсем идиот?

Нет, тут тоже есть ответ: Путин испугался. Он потопил Януковича (и потерял Украину) – пытаясь всплыть сам.

Как внешнеполитическая катастрофа спасла карьеру

Просто многие забыли (обыватели, как известно, помнят события максимум на полгода назад): Путин в 2013 году был «хромой уткой». Его реальный рейтинг болтался у самых низких значений, от него УСТАЛИ, уже выборы 2012 года прошли «с натягом» (судя по всему, он бы, наверно, все же выиграл, но должен был быть второй тур – и сам Путин, конечно, это знал). Олимпиада в Сочи, на которую он делал большую имиджевую ставку, была почти до самого ее начала под угрозой срыва. И тут нате – Украина с «другом» (да и, возможно, прямым агентом) Януковичем вдруг затеяла подписать договор с ЕС! А там, глядишь, и с НАТО!

В Кремле просто поняли, что в РФ такое подписание будет расценено как однозначный внешнеполитический провал. Это при том, что рейтинг и так не ахти (и, кстати, очередной экономический кризис в России начался тоже в 2013 году). Так из-за собственных, по сути, шкурных соображений – сохранения собственных политических перспектив – Путин пошел на то, чтобы «докрутить» Януковича, развернуть его к «Таежному союзу»… и сорвал резьбу.

То, что потом в суматохе и неразберихе удалось захапать Крым – это был, конечно, утешительный приз. «Взяли Крым, потеряли Украину». Но интересно, что лично для Путина эта, по сути, катастрофа обернулась политическим ренессансом – уже в самой России «за Крым» ему практически сразу все простили. Тоже интересно – почему?

Это уже вопрос к российскому «глубинному народу» – и ответ на него, похоже, должен немного успокоить его собрата, украинский «глубинный народ». Самый логичный ответ – в том, что для россиян Украина – это на самом деле, вопреки всей пропаганде, уже давно «отрезанный ломоть». Придворные политологи и «имперцы» в РФ могут грезить сколько угодно о «присоединении братского украинского народа», а вот массы удовлетворились тем, что «хотя бы Крым» удалось оторвать. Экспансионизма в русской «глубинке» гораздо меньше, чем думают.