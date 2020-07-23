Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова

23.07.2020, 18:08, Новости дня

Московский городской суд выступил с заявлением о независимости правосудия на фоне сообщений о контроле Генпрокуратуры по уголовному делу в отношении актера Михаила Ефремова.

СМИ сообщали, что Генпрокуратура взяла на контроль уголовное дело о смертельном дорожно-транспортном происшествии с участием артиста, напомнили в суде.

«Во избежание некорректных толкований данных сообщений Московский городской суд считает необходимым отметить, что при принятии решений суд независим и, в том числе, находится вне сферы контроля органов прокуратуры», – цитирует РИА «Новости» заявление суда.

Также Мосгорсуд подчеркнул, что постороннее воздействие на судей исключено, а прокурор является участником состязательного процесса и действует в соответствии с нормами УПК РФ, «в которых возможность контроля за действиями суда при осуществлении правосудия отсутствует, а предусмотрено право обжалования судебных решений».

Первое заседание назначено на 29 июля, но предварительное слушание могут перенести из-за занятости адвокатов Ефремова, добавили в суде.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В среду дело Ефремова поступило в суд.

Дело рассмотрит судья, вынесшая приговор экс-полковнику Дмитрию Захарченко и футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.



