 

Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова

23.07.2020, 18:08, Новости дня

Московский городской суд выступил с заявлением о независимости правосудия на фоне сообщений о контроле Генпрокуратуры по уголовному делу в отношении актера Михаила Ефремова.

СМИ сообщали, что Генпрокуратура взяла на контроль уголовное дело о смертельном дорожно-транспортном происшествии с участием артиста, напомнили в суде.

«Во избежание некорректных толкований данных сообщений Московский городской суд считает необходимым отметить, что при принятии решений суд независим и, в том числе, находится вне сферы контроля органов прокуратуры», – цитирует РИА «Новости» заявление суда.

Также Мосгорсуд подчеркнул, что постороннее воздействие на судей исключено, а прокурор является участником состязательного процесса и действует в соответствии с нормами УПК РФ, «в которых возможность контроля за действиями суда при осуществлении правосудия отсутствует, а предусмотрено право обжалования судебных решений».

Первое заседание назначено на 29 июля, но предварительное слушание могут перенести из-за занятости адвокатов Ефремова, добавили в суде.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В среду дело Ефремова поступило в суд.

Дело рассмотрит судья, вынесшая приговор экс-полковнику Дмитрию Захарченко и футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / Беспорядки произошли в Калифорнии после убийства полицейским латиноамериканца

14.05 / «Единая Россия» решила направить на помощь медикам 402 млн рублей

22.07 / Волочкова объяснила, почему оскорбила полицейских в закрытом на карантин Дивеево

30.05 / Стас Костюшкин объяснил свое признание о пережитом в детстве изнасиловании

25.05 / Посол Палестины Абдель Хафиз Нофаль: мы больше не считаем, что Америка — подходящий посредник в мирном процессе

20.07 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

27.06 / “Стрелял наш “Бук” или нет?” На суде по MH17 представили новые записи разговоров обвиняемых

12.05 / Санников: В Беларуси больше ста задержанных блогеров и журналистов. Диктатор считает, что может репрессиями победить коронавирус

12.06 / Администрация Трампа анонсировала инициативы по расширению возможностей женщин

13.07 / Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска