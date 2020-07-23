 

Личное: Засосала

23.07.2020, 18:06, Разное

Несмотря на всю примитивность нынешних российских чёрных дыр, некоторые меня поражают.

Анна Седлокова, известная своей толстой жопой, снова собралась замуж!

«Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям».


Фото: Соцсети

Несмотря на свои габариты, в вопросах беременности и брака Седлокова всегда действует максимально стремительно.

Не успел развестись парень на горизонте? Залёт. Развёлся? Женимся!

Пока вы годами ищете себе жениха, присматриваетесь, оцениваете, мозг Анны (или что там у неё в голове) не просчитывает никаких вариантов — во, мужик вон мимо прошёл! Значит, взамуж!

Как чёрная дыра засасывает пролетающий рядом мусор, так и Седлокова — с той же неумолимой силой! — засасывает в себя мужчин.

Вы как хотите, но я — в восхищении, и считаю это талантом.

Да, может быть Анна не умеет петь. Не рисует, не пишет, со стихами не дружит. Но талант может быть разным, и её — тащить дурачков под венец, а потом быстро рожать детей, разводиться и жить за счёт алиментов.

Ну, а чего? Не талант разве?

Предельно простенькая Анечка совершенно не парится, что будет завтра. Увела мужа — бумерангом вернётся? Это не про неё.

Анна своим седлом живёт настоящим моментом — радуется, как девочка, своей восемнадцатой — или уже девятнадцатой? — свадьбе, демонстрирует всем колечко и пустым, но задорным взглядом провоцирует ненависть кур.

Но — не мою, я искренне рада за Аньку.

Я считаю такую лёгкость бытия прекрасной. Анна — как человек из прошлого, когда мы все были счастливы, ходили стадом и давали, потому что давали или за кусочек мамонта самому удачливому дебилу.

А вы как быстро готовы связать себя узами официального брака? Как Анна или чуть дольше?

Источник: Лена Миро





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