Жизнь после курения: через 20 минут и через 15 лет

23.07.2020, 17:54, Разное



4

минуты

Хорошо известно, что отказ от курения в любом возрасте улучшает здоровье и продлевает жизнь. Чтобы перечислить все его полезные эффекты, ссылаясь на научные работы, потребовалась бы огромная статья. В этом материале мы кратко перечислим важные сведения о том, как улучшается здоровье бросивших курить.

Поводом для напоминания о том, что приносит здоровью отказ от курения, стал новый отчет американских Центров по контролю и профилактике заболеваемости (CDC). В нем упоминается, что бросать курить необходимо. Но фокусируется он на том, что здоровье людей, которые бросили курить, обычно все равно хуже, чем у тех, кто никогда не курил. Бывшие курильщики чаще жалуются на плохое здоровье, у них чаще диагностируют четыре и больше хронических заболеваний, включая хроническую обструктивную болезнь легких. Эти риски тем выше, чем больше стаж курения.

Новый отчет не утверждает о том, что отказ от курения не приносит пользы. Его результаты согласуются с данными о пользе, которую получают бросившие курить: в возрасте после 60 лет она остается существенной, но для бросивших до 40 лет она выразительнее.

Вспомним, что сами CDC рассказывают о выгодах, которые получают бросившие курить:

Риск инфаркта миокарда резко снижается уже в течение одного года.

Через два-пять лет риск инсульта у бывших курильщиков практически снижается до показателей никогда не куривших людей.

В течение пяти лет после отказа от курения в два раза падает риск развития рака ротовой полости, гортани, пищевода и мочевого пузыря.

Уменьшается вероятность развития многих других болезней, включая болезнь периферических артерий.

Отказ от курения до беременности снижает вероятность рождения ребенка с низкой массой по сравнению с показателями женщин, которые продолжают курить.

У бросивших курить диабетиков практически сразу улучшается контроль сахара в крови.

После отказа от курения проще дается физическая активность.

Официальный сайт Американского онкологического общества предлагает следующую временную шкалу жизни после курения:

Через 15 минут снижается артериальное давление, падает частота сердечных сокращений.

Через 12 часов нормализуется уровень угарного газа в крови.

Через 2 недели-3 месяца улучшаются кровообращение и функция легких.

Через 1-9 месяцев уменьшаются одышка и кашель.

Через 1 год риск инфаркта уменьшается на 50%.

Через 5 лет вдвое уменьшается риск многих видов рака.

Через 10 лет риск умереть от рака легкого становится в два раза меньше, чем у курильщика.

Через 15 лет риск инфаркта становится практически как у никогда не курившего человека.

Кроме того, врачи напоминают, что после отказа от курения становится приятнее вкус еды, дыхание становится свежее, одежда и волосы пахнут лучше, а также не приходится постоянно думать, как бы покурить, если находишься в зоне для некурящих.

Наконец, Всемирная организация здравоохранения дает следующую информацию о связи возраста отказа от курения с потенциальным увеличением продолжительности жизни:

Отказ от курения в возрасте около 30 лет дает почти 10 дополнительных лет жизни.

Около 40 лет – 9 лет жизни.

Около 50 лет – 6 лет жизни.

Около 60 лет – 3 года жизни.

После первого инфаркта снижает риск второго инфаркта на 50%.

Резонов отказаться от пагубной привычки более чем достаточно. Бросайте курить и следите за здоровьем!

Читайте также