Ученые из США узнали, как таяли ледники Антарктики 400 тысяч лет назад

23.07.2020, 17:53, Разное

Исследователи долгое время были убеждены в стабильности Восточно-Антарктического ледяного щита на протяжении миллионов лет, однако новые открытия ставят под сомнение эту теорию. В Калифорнийском университете в Санта-Крус (США) исследователи выяснили, как таяли ледники Антарктики 400 тысяч лет назад.

Специалисты заинтересовались бассейном Уилкса, являющимся уязвимым для таяния. Он является одним из чашеобразных бассейном, где льда достаточно для поднятия уровня моря на несколько метров. Лед перемещается в сторону плавающих шельфовых ледников от внутренней части Антарктиды. По словам автора работы Терренса Блэкберна потеря льдов ведет к их перемещению внутрь континента.

Сложность исследования межледниковых периодов времен плейстоцена связана с тем, что они завершились во время другого ледникового периода, когда Восточно-Антарктический щит скрыл все возможные доказательства, вновь продвинувшись. Команда специалистов решила применить новый метод, основанный на измерениях изотопов.



На континенте вода долго держится у ледяных покровов и во время стабильности льда очень медленно движется, что дает возможность изотопу урана – U-234 на протяжении долгого времени достигать высокого уровня. Эксперты отметили: текущая подо льдами вода замерзает по краям, из-за чего все минералы концентрируются до того, как они станут образовывать отложения кальцита или опала. Последние способны улавливать уран-234, поэтому исследователи могут измерить их состав и определить дату отложений для получения глубокой истории состава жидкости под щитом. Доказательства того, что U-234 накапливался подледниковыми флюидами обнаружены в Сухих долинах МакМердо. Ученые указали, что изотопные составы выявленных смесей можно сопоставить с осадками, обогащенными ураном-234.