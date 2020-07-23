 

Никита Высоцкий признался, что никогда не относился к Марине Влади как к разлучнице

23.07.2020, 17:53, Разное

Никита Высоцкий в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» пояснил о своем отношении к Марине Влади, из-за которой распался брак его родителей. Сын знаменитого артиста не считал исполнительницу разлучницей и вместе с братом даже пробовал с ней общаться.
Отношения Высоцкого и Марины Влади начались, когда артист был женат на актрисе Людмиле Абрамовой. Узнав об измене, Людмила Владимировна ушла от мужа вместе с двумя сыновьями. Наследники простили знаменитого музыканта и всю жизнь тепло вспоминают о нем. Никита Высоцкий рассказал, до этого времени помнит день, когда мать сказала им о другой семье отца. Сыновья очень болезненно восприняли новость, однако никогда враждебно не относились к Марине Влади. Певица хотела общаться с детьми возлюбленного и познакомила их со своими сыновьями от предыдущих браков. Однако у нее ничего не получилось, поскольку все были очень разными. В то же время сыновья артиста никогда не ревновали отца к его новой избраннице и ее детям.





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