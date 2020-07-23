 

Лукашенко призвал выслать из Беларуси журналистов иностранных СМИ

23.07.2020, 17:50, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал иностранные СМИ и чиновников, в введении которых они находятся, и призвал высылать журналистов изданий, «зовущих людей на майданы». Об этом сообщило государственное агентство БелТА.

В ходе совещаний Лукашенко, отклоняясь от текста, написанного на бумаге, заявил, что в последнее время он удивлён работой администрации президента, своего пресс-секретаря и председателя Совета Республики. Он заявил, что чиновники должны лучше объяснять народу происходящее в стране и в мире.

«Мы хозяева в этой стране. — сказал Лукашенко. Выполняйте свои обязанности. Не можете — скажите, что вы не можете. Будут другие этим заниматься. Да и в правительстве у нас, Министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране?» В частности он раскритиковал Би-би-си, Радио Свободная Европа/Радио Свобода и интернет-стримы, обвинив журналистов в призывах к массовым беспорядкам. «Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы», — сказал он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что речь идет не только об интернет-изданиях, но и о печатной прессе, раскритиковав, в частности, газету «Комсомольская правда». «Уже скоро в желтизну превратится», — заявил он, порекомендовав журналистам рассказывать про борьбу за урожай и комбайнёров—тысячников.

В Беларуси проходит кампания выбора президента страны, они запланированы на август 2020 года, Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок подряд. Его основные соперники не допущены до выборов, многие арестованы. В стране проходят акции протеста, как оппозиционные, так и стихийные. Их участников и освещающих их журналистов задерживают.

На акциях 14-15 июля были задержаны 17 журналистов, в том числе пятеро корреспондентов Белорусской службы Радио Свобода. Журналист Антон Трофимович был избит полицией. Обеспокоенность в связи с этим высказали Комитет по защите журналистов и «Репортёры без границ» и представители ряда государств, в том числе США.

«То, что наши коллеги были атакованы полицией в то время, когда вели прямую трансляцию, не оставляет сомнений в том, что власти стремятся воспрепятствовать тому, чтобы мы освещали события, и сделать так, чтобы аудитория лишилась доступа к заслуживающим доверия новостям», – заявила после задержаний исполняющий обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар.

  • Радио «Свобода»

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