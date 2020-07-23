Скандалы: Не посадить, так уволить

23.07.2020, 17:50, Разное

Следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России Руслан Миниахметов покинул СКР

Следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России (СКР) Руслан Миниахметов, в отношении которого глава ведомства Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, а Генпрокуратура признала его незаконным и необоснованным, уволился с работы. Отставка, по данным источника “Ъ”, была по собственному желанию в связи с выслугой лет.

Полковник юстиции Руслан Миниахметов подал рапорт об увольнении из СКР в связи с выслугой лет, который был удовлетворен его руководством. После скандального задержания следователя по особо важным делам и такого же неожиданного его освобождения господин Миниахметов вернулся на работу, однако к расследованию уголовных дел допущен так и не был. В течение нескольких дней он разбирал свои архивы, а потом, по некоторым данным, оказался на больничном.

Поправившись и оценив перспективы своей дальнейшей службы (коллеги сейчас изучают уголовные дела, которые находились в его производстве), Руслан Миниахметов решил выйти на пенсию, тем более что выслуга лет ему позволяла это сделать.

Возможно, в итоге он вернется к юридической практике в ином качестве — станет адвокатом.

Руслан Миниахметов, в производстве которого в разные годы находились уголовные дела в отношении генерал-лейтенанта ФСКН Александра Бульбова, бывшего начальника ГУЭБиПК МВД генерал-лейтенанта Дениса Сугробова, оппозиционера Алексея Навального и банкира Виталия Вавилина, считался одним из ведущих следователей Следственного комитета РФ.

Однако 3 июля сотрудники управления «М» ФСБ и центрального аппарата СКР задержали следователя Миниахметова прямо в его рабочем кабинете в центральном здании комитета. Основанием для этого стали материалы из управления «М», по которым глава СКР Александр Бастрыкин возбудил в отношении следователя уголовное дело по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК. В тот же день господину Миниахметову было предъявлено обвинение, из которого следовало, что показания на него дал неоднократно судимый решальщик из Анапы Андрей Матус. По версии последнего, он заплатил следственной бригаде крупную сумму денег за мягкий приговор и освобождение части арестованного по делу о мошенничестве (ст. 159 УК) имущества.

Господин Матус считается профессиональным потерпевшим — его заявления уже становились поводом для уголовного преследования нескольких человек, в том числе сотрудника ФСБ.

Пока коллеги принимали дела у Руслана Миниахметова, само постановление о его уголовном преследовании было направлено в Генпрокуратуру. Ознакомившись с ним, заместитель генпрокурора Виктор Гринь счел уголовное дело незаконным и необоснованным, отменив соответствующее решение следствия. В результате, как отметил “Ъ” адвокат Константин Трапаидзе, не осталось правовых оснований для продолжения уголовного преследования господина Миниахметова, и он был освобожден. Решение замгенпрокурора руководство СКР обжаловало у генпрокурора Игоря Краснова, однако до сих пор реакции с его стороны не последовало, а это, по мнению наблюдателей, может означать только одно — руководитель надзорного ведомства согласился с мнением своего подчиненного.

Николай Сергеев