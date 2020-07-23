Захарова объяснила требование США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне

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23.07.2020, 17:48, Новости дня

Требование США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне связано с тем, что Пекин не прогибается под давлением Вашингтона, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Складывается впечатление, что если страна отстаивает свои национальные интересы, развивает свою экономику и делает это законным путем, не прогибается под неправовые действия США, то тут же включаются, видимо, какие-то автоматические механизмы, а именно угрозы, санкции, запугивания, стоп-листы, в том числе аресты недвижимости, аресты людей и так далее», – передает ее слова ТАСС.

Захарова отметила, что уже не в первый раз наблюдается закрытие посольств и консульств в США – это происходит на протяжении нескольких лет при разных администрациях.

Ранее в Госдепе заявили, что у вашингтонской администрации было три причины для принятия решения о закрытии генерального консульства Китая в Хьюстоне.

Накануне США потребовали от Китая закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне в течение 72 часов, а также приняли решение закрыть американское консульство в китайском Ухане.





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