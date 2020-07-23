 

Мнение: Про избирательные права молодежи…

23.07.2020, 17:42, Разное

Не понимаю, а чего это набросились на Михаила Леонтьева, который заявил, что молодость – «это состояние болезненное, которое проходит с возрастом».

А еще Леонтьев сказал, что «мы столкнёмся с необходимостью лишить молодёжь избирательных прав, наверное, в ближайшее время. Потому что иначе мы потеряем страну. Это правда. Потому что эти люди ничего не знают, это почти Украина, это чудовищно. Ну моё мнение: нынешней молодёжи вообще не нужны избирательные права…».

Леонтьев высказал свое личное мнение. Не призвал лишить молодежь избирательных прав, а высказал предположение, что в ближайшее время «мы столкнёмся с необходимостью лишить молодёжь избирательных прав».

И он имеет право высказывать свое мнение. Как я, к примеру, имею право не соглашаться с ним.

Меня другое тревожит. В Госдуму внесен проект закона о молодежной политике в России, которым предлагается увеличить предельный возраст молодежи с 30 до 35 лет. Вот этого я не понимаю. Зачем это делается? Типа, раз пенсионный возраст подняли до 65, значит и время молодости надо увеличить на пяток лет?

Может тогда и в армию начать призывать не с 18 лет, а на пять лет позже с 23-х?

Что касается избирательных прав. Лишать молодежь избирательных прав нет никакого смысла. В массе своей молодежь на выборы все-равно не ходит…

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин





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