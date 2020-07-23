Что нам ВОЗ? У нас в России свои нормы!

23.07.2020, 17:41, Разное

Незаконный снос СКК «Петербургский» обернулся незаконной свалкой.

В начале июня к муниципальным депутатам и общественникам в Красносельском районе начали поступать сообщения от жителей улиц Маршала Казакова, Доблести и прилегающих к ним магистралей: они жаловались на невыносимую пыль, грязь и нескончаемый поток грузового транспорта, заезжающий на территорию бывшего золоотвала в Угольной гавани. На информацию откликнулись активисты движения «Красивый Петербург», которые провели инспекцию полигона.

«Когда мы оказались на месте, то поразились масштабами увиденного, — рассказывает «Новой» лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански. — Чуть ли не каждую минуту на территорию полигона заезжает грузовик с пометкой на стекле — «СКК», а в нем бетонные блоки, кирпичи, арматура, грунт, тонны строительного мусора. На самой территории столбом стоит трехметровая пыль, а горы строительных отходов достигают десяти метров».

Границы незаконной свалки на гугл-картах

Территория золоотвала расположена в границах трех охранных зон — в акватории Финского залива, Красненькой речки и Юго-Западной ТЭЦ. Свалка расползлась на эти территории: размер бедствия занимает почти семь футбольных полей. Теперь от края полигона до нового жилого комплекса на ул. Маршала Казакова — всего триста метров.

Активисты проследили маршрут КамАЗов: вереница техники тянулась прямо от стройплощадки в районе Парка Победы, где идет строительство нового спортивного комплекса на месте рухнувшего в январе 2020-го года СКК.

СПРАВКА «НОВОЙ»

Здание Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» обрушилось 31 января 2020 года во время демонтажных работ — погиб строитель, 29-летний Матвей Кучеров. Инициатором проекта «реконструкции» комплекса выступил миллиардер Геннадий Тимченко. «Новая» уже рассказывала, что снос здания проводился без каких-либо разрешительных документов и согласований. А власти Петербурга заявили, что не получали уведомления о демонтаже СКК и не знают, кто это сделал.

Разрушенный СКК на проспекте Юрия Гагарина в Петербурге. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»Что нам ВОЗ?

«Началась свалка, конечно, не с СКК, но из-за колоссального количества мусора оттуда и бешеного трафика это все вскрылось», — объясняет Валерия Шкуропат, активистка движения «За берег» в Красносельском районе.

Вместе с ней по территории полигона мы выходим к кромке Финского залива. Его охранная береговая зона — 500 метров, но бетонные балки и прутья арматуры доходят здесь до самой воды.

Фото: Светлана Бадзюра / для «Новой»

«Вообще-то мы стоим в водоеме, точнее, стояли бы в нем, если бы пришли сюда на пару месяцев раньше», — отмечает Валерия.

По дороге к Красненькой речке — дробленый бетон, облицовочный гранит, арматура… Если спуститься поближе к воде, видны покрышки, бутылки, торчащий из воды бытовой мусор (охранная зона Красненькой — пять метров, в том числе и по причине наличия здесь нескольких видов краснокнижных растений и птиц).

Два экскаватора сливают с баржи на берег черную субстанцию. «Чистят петербургские реки, — отзывается на наш вопрос рабочий. — Вот из Смоленки привезли…»

Речка Красненькая. Фото: Светлана Бадзюра / для «Новой»

Когда местные жители впервые пожаловались на пыль и грязь, эксперты экологической организации «Беллона» помогли организовать замеры воздуха на пересечении Маршала Казакова и улицы Доблести: содержание вредных частиц в атмосфере оказалось превышено в восемь раз (датчик зафиксировал, что концентрация PM2,5 — показатель загрязненности воздуха – наличие в нем тонкодисперсных частиц размером до 2,5 мкм — составляла до 80 мкг/куб. м, а PM10 — до 120; по нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустимая среднесуточная концентрация — 25 и 50 мкг/куб. м, а ее превышение не должно продолжаться более трех дней в году. — Авт.).

Валерия рассказывает, что спустя несколько дней после замеров от местных поступила новая информация: на территории свалки происходит какая-то движуха: телевидение, Росгвардия, какие-то важные люди. Активистов встретила мобильная лаборатория Комитета по природопользованию, представители которой сообщили, что по их данным никаких нарушений качества воздуха не обнаружено.

Трафик на свалке. Фото: Инициативная группа «За Берег»

«Я им начала показывать свои видео и фото, сделанные тем же утром, накануне инспекции, — как поливальные машины драят асфальт, остановки, дорожные знаки, светофоры, а рабочие буквально отбивают молотками грязь от улицы Маршала Казакова, — говорит Валерия Шкуропат. — Когда я сослалась на наши замеры, сделанные по международным стандартам, то ответ был: «Что нам ВОЗ? У нас в РФ свои нормы, по ним содержание может меняться».

Как только комитетская проверка уехала — в Угольную гавань снова потянулись грузовики.

ПРЯМАЯ РЕЧЬСемен Гордышевский, председатель Независимого экологического союза:

— Результаты, полученные активистами, близки к истине, но в силу мощности измерительных устройств в них могут появляться погрешности. Возможно ли за неделю улучшить состояние атмосферного воздуха на несколько пунктов, как это выявила проверка комитета? Нет! В Петербурге априори грязный воздух, поэтому результаты «нормы», которые выявила проверка, — неправда.

Не только грунт

В последние дни на полигоне наблюдалось затишье. Сначала на фоне общественного резонанса администрация Кировского района признала свалку в Угольной гавани незаконной в той части, которая заходит на территорию природоохранных зон. А 17 июля сюда приехали прокуратура и Росприроднадзор, чтобы арестовать 14 единиц техники. Против оператора свалки ООО «Полигон» было возбуждено административное дело.

Впору бы обрадоваться, но по странному стечению обстоятельств чиновники как заклинание повторяют слова «строительный грунт» и в упор не видят бетон, арматуру и другие строительные отходы, которые зафиксировали в Угольной гавани и местные жители, и активисты, и «Новая».

Фото: Светлана Бадзюра / для «Новой»

В компании «СКК Арена», которая занимается реконструкцией спортивно-концертного комплекса, подтвердили, что по договору вывозят в район Угольной гавани «неопасный грунт», относящийся к 5-й (самой низкой) категории опасности.

«Вывоз иных строительных отходов, за исключением отходов грунта с площадки бывшего СКК «Петербургский», не установлен», — сообщили в ответ на наш запрос в Комитете по природопользованию. И добавили, что прибрежная территория внутренних морских вод РФ в область их интересов не входит — надзор здесь осуществляет Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (БАМУ).

В БАМУ подтвердили: ведется расследование по «по факту несанкционированного размещения отходов грунта в водоохранной зоне и в водном объекте».

Фото: Инициативная группа «За Берег»

Итого: в обстоятельствах незаконного расширения мусорного полигона сейчас разбираются природоохранная прокуратура, Росприроднадзор, государственная административно-техническая инспекция, Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга и другие ведомства. «Новая» позволит себе дать чиновникам подсказку.

Знали, на что идут

Отходы от производства Юго-Западной ТЭЦ на берег Финского залива перестали сваливать около 15 лет назад, когда предприятие перешло с угля на газ. Затем участок золоотвала был выкуплен и оформлен в частную собственность — до последнего времени он принадлежал петербургскому ООО «Синий». Интересно, что в 2017-м эту организацию уже ловили на незаконном ввозе строительных отходов в Угольную гавань. Для ООО «Синий» тогда дело закончилось штрафами.

С мая 2020-го участок золоотвала на правах аренды перешел к зарегистрированному в Карелии ООО «Полигон». Именно с этой организацией «СКК-Арена» договорилась о вывозе «грунтов» на специализированную площадку в Угольную гавань.

У ООО «Полигон» тоже весьма яркое прошлое. Чего стоит инцидент с мусорным полигоном в карельском поселке Пряжа: в августе 2018-го местные жители, не дождавшись реакции властей на свои жалобы, вышли с ружьями навстречу мусоровозам из Ленобласти. После инцидента местный Росприроднадзор оштрафовал ООО «Полигон» на 100 тыс. рублей и принудил ее директора Евгения Семыкина закрыть незаконную свалку.

Так сейчас выглядит водоохранная зона Финского залива. Фото: Светлана Бадзюра / для «Новой»

Кто такой Евгений Семыкин? Согласно открытым базам, его имя упоминается в качестве директора и учредителя как минимум девяти коммерческих компаний, среди которых ныне ликвидированная агрофирма «Урожайное». В 2011 году эту компанию создал тогдашний глава ГУП «Водоканал» Феликс Кармазинов. После его смерти, в 2017-м, в учредительных документах «Урожайного» появилась вдова Феликса Владимировича Анна Кармазинова (в девичестве Двояковская). А в начале 2019-го компания перешла к Евгению Семыкину. При этом сводный брат Кармазиновой Александр Двояковский до последнего времени значился в числе учредителей ООО «Полигон».

Комментируя ситуацию с «отходами» СКК, Семыкин рассказал, что обнаруженные активистами завалы бетона и арматуры не имеют отношения ни к его компании, ни к конкретному участку в гавани. Арматура, дескать, давно уже здесь лежала.

Что касается пыли и грязи, то тут директор ООО «Полигон» сослался на недостаток опыта. «Никто мне не сказал, что надо поставить мойку колес.

Было недопонимание, как мыть дорогу, сейчас дорога моется», — оправдывался бизнесмен.

В другом интервью «Комсомольской правде» Семыкин заявил, что его компания, наоборот, приводит территорию Угольной гавани в порядок и отправляет обнаруженные арматуру и бетон на переработку. «Да, из-за этого может быть пыльно, но те люди, которые покупали дешевое жилье рядом с промзоной, знали ведь, на что они идут», — заключил он.

Фото: Инициативная группа «За Берег»***

Днем 21 июля лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански сказал «Новой», что заезд грузовиков в Угольную гавань возобновился. «Активисты сообщают, что трафик на свалке очень большой и невооруженным глазом видно: везут не грунт, — рассказал он. — В ближайшие дни мы уже готовы организовать вахту, чтобы ограничить завоз отходов. Уже даже не важно, каких именно. Завоз нужно пресекать физически».

Светлана Бадзюра, Серафим Романов