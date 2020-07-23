Экс-невестка королевы Елизаветы II Сара Фергюсон взорвала интернет чтением сказки про трех медведей

23.07.2020, 17:35, Разное

Однажды в Тридевятом царстве, в Тридесятом государстве бывшая супруга сына королевы Великобритании запустила собственное шоу на YouTube. Задачу перед собой герцогиня Йоркская поставила благородную – приучить детей к чтению, а также способствовать их развитию с помощью лучших произведений британских писателей. Каждую неделю Сара публикует на канале ролики, в которых читает любимые английские сказки. Одной из последних стала повесть “Златовласка и три медведя”.

Чтобы произвести впечатление на взыскательную публику – детей до 10 лет, 60-летняя Сара Фергюсон надела парик с косичками, научилась есть воображаемую кашу и скакать, как Златовласка, а своего друга, работника зоопарка Чеда Стейпла, заставила облачиться в шкуру плюшевого медведя. Съемки проходили в доме герцогини в Виндзоре.

Сара Фергюсон

Собственное YouTube-шоу – не единственное увлечение герцогини. В начале года она подписала контракт на выпуск семи детских книг:

Мои книги побуждают нас быть добрее и относиться друг к другу с эмпатией. Это очень важно – научить молодых людей уважению. Центральной темой в моих сюжетах являются воображение, понятие счастья и уверенности в себе.

Например, книга “Камешки Джени” родилась благодаря моей дочери Евгении и ее стремлению меньше использовать пластик. Моя дочка – сильная и принципиальная девушка, и я решила на ее примере показать детям, как нам нужно заботиться о нашей планете. А вот книжка “Фантастический Артур” – о ярком единороге, который везде чужой, потому что никуда не вписывается, появилась на свет благодаря моей любви к лошадям. Все коричневые жеребцы, которые пасутся на одном поле вместе с Артуром, считают его странным и насмехаются над ним…