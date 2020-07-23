Константин Хабенский проведет экскурсию по Третьяковской галерее для всех желающих

23.07.2020, 17:35, Разное

Для тех, кто все еще не решается на посещение музеев и галерей, но очень хочет напитаться искусством, придумано идеальное решение: онлайн-экскурсии в уникальном формате, которые совместными усилиями запустили Третьяковская галерея и Сбербанк. Уже завтра в 19:00 на мультимедийном сервисе Okko выйдет продолжение этого проекта кинокомпании Team Films с участием Константина Хабенского. Вместе с генеральным директором Третьяковки Зельфирой Трегуловой он расскажет о шедеврах русского авангарда из коллекции Новой Третьяковки на Крымском Валу. Фильм будет доступен на сервисе бесплатно в течение 48 часов и далее в рамках подписки “Оптимум”.

Зрителям будет представлен свежий взгляд на отечественное искусство первой половины XX века из собрания галереи. Девять историй посвящены знаковым художникам того периода: Казимиру Малевичу, Марку Шагалу, Кузьме Петрову-Водкину, Василию Кандинскому, Михаилу Ларионову, Аристарху Лентулову, Владимиру Татлину, Илье Машкову и Александру Родченко.



В основе художественной концепции фильма – увлекательный диалог о русской живописи, обрамленный стилистикой черно-белого кино. Выбранная эстетика связана с колоссальным влиянием на искусство XX века картины К. С. Малевича “Черный супрематический квадрат” – отправной точки повествования. С развитием сюжета происходит переход к цветному кадру, что отсылает к творчеству мастеров авангарда, придающих особое значение работе с цветом. В ходе фильма зрители смогут пройтись по пустынным залам галереи и за час изучить знаменитые полотна: “Купание красного коня” К. С. Водкина, “Венчание” М. З. Шагала, “Москва” А. В. Лентулова, портрет Е. И. Киркальди кисти И. И. Машкова и другие.

Я счастлива, что темой новой серии проекта “Третьяковка с…” стал русский авангард, который для многих до сих пор остается некоей terrae incognita, – говорит Зельфира Трегулова. – Публике трудно настроиться на правильную волну, воспринимать это искусство не как отражение реальности, а осознавать, что в нем заключен совершенно новый мир, новое мировоззрение – мировоззрение ХХ века. Мне было очень интересно работать с Хабенским. Наш диалог строился как разговор двух людей с разными точками зрения. Константин задавал вопросы, выражал несогласия, а я, наоборот, рассказывала о том, как я и мои коллеги воспринимаем русский авангард, какие глубинные смыслы и концепции стоят за тем, что мы перед собой видим. Я понимала, что должна мобилизовать все свои знания, весь опыт, передать личное восприятие того или иного художника, шедевра. В этом фильме есть интрига, есть напряженность. Я надеюсь, то, что зрители увидят, приоткроет перед ними мир русского авангарда. Я счастлива оттого, что у меня появилась возможность рассказать о своём восприятии этого искусства, рассказать о нем очень лично и очень страстно огромному количеству зрителей.