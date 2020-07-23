Луцкий террорист пообещал продолжение перформанса «антисистема»

23.07.2020, 17:30, Новости дня

Захватчик автобуса в украинском Луцке Максим Кривош после судебного заседания, в ходе которого ему избиралась мера пресечения, объявил, что его «перформанс» в скором времени будет продолжен.

«Я всех прошу следить за продолжением перформанса «антисистема». Продолжение будет уже скоро», – сообщил Кривош в зале суда.

Фрагмент видео с этим выступлением Кривоша опубликован в телеграм-канале Pavlovsky News.

Также Кривош в зале суда объяснил, что значит фраза «День антисистемы», которую он распространял в соцсетях в день захвата.

«День антисистемы – это день правды. Это день, когда вы не обманываете сами себя, в первую очередь. Потому что каждый день мы обманываем других, и это норма в принципе. И я обманываю, я же не лучше, чем вы, я же не говорю, что я лучше. Или я святой. Я, наоборот, плохой. Я – Максим Плохой», – сказал он.

Во время суда Кривош также принес свои извинения заложникам.

«Я извиняюсь перед людьми. О содеянном не жалею», – сообщил Кривош во время перерыва в заседании Луцкого райсуда, передает РИА «Новости».

Он добавил, что перед задержанием также попросил прощения у своих заложников.

Подозреваемый заявил, что у него нет сообщников, а сообщение о заложенной взрывчатке было враньем. «Не было у меня сообщников, это все выдумки спецслужб», – сказал Кривош.

Отмечается, что прокуратура запросила арест Кривоша на 60 суток.

Во вторник в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Была раскрыта личность террориста – им оказался ранее судимый Максим Кривош.

Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне», после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено.



