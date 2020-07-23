 

Моргенштерн рассказал про свою девушку

23.07.2020, 17:30, Разное

Рэпер Моргенштерн ответил на вопросы про свою пассию в рамках интервью музыкальному телеканалу. Он рассказал, как они познакомились.
Ранее сообщалось, что Моргенштерн расставался со своей возлюбленной, но сейчас они снова вместе. Его избранницу зовут Диляра, и она, как и исполнитель, из Уфы.

Девушка уже рассказывала о том, как они расходились и как она переживала из-за этого. Если верить информации из блога Диляры, Алишер (настоящее имя Моргенштерна) хотел полностью посвятить себя творчеству, а с ней остаться друзьями. Затем артист покинул родной город ради покорения столицы.

Моргенштерн рассказал, как они впервые встретились. «Мы бухали на какой-то вписке в Уфе, она меня испугалась и хотела уехать. Но уехал я. Вот такое было знакомство. На данный момент мы просто любим друг друга», – поделился молодой человек.

На данный момент избранница Алишера живет вместе с ним в Москве. У обоих много увлечений, но одно из общих – маникюр. «Маникюр у меня намного лучше, чем у нее. Как только он обдирается – сразу же обновляю», – комментирует исполнитель.





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