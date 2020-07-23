МИД заявил о фактическом выходе Украины из Минских соглашений

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23.07.2020, 17:30, Новости дня

Постановление Верховной рады по местным выборам на Украине можно трактовать как фактический выход из минских соглашений, заявили в МИД России.

Об этом информирует РИА «Новости».

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о позитивных тенденциях в выполнении решений саммита нормандской «четверки», передает ТАСС.

«Мы отмечаем определенные позитивные подвижки в ходе выполнения Киевом, Донецком и Луганском решений парижского саммита нормандского формата. Так, вчера, 22 июля, в ходе видеозаседания Контактной группы стороны подписали документ, который называется «Меры по усилению режима прекращения огня», – сказала она.

Полпред РФ Борис Грызлов накануне заявил, что постановление Верховной рады о проведении 25 октября на Украине местных выборов противоречит Минским соглашениям.

Напомним, в четвертом пункте постановления Верховной рады от 15 июня о местных выборах на Украине перечисляются все требования официального Киева относительно возможности проведения выборов в Донбассе. В том числе так указывается на необходимость предварительной передачи Украине контроля над совместным участком границы с Россией, а также вывода всех «незаконных вооруженных формирований» и техники – то есть сил народной милиции ДНР и ЛНР.

Эти требования прямо противоречат Минским соглашениям.

В прошлый понедельник вице-премьер Украины Алексей Резников выразил мнение, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо «модернизировать».

В Кремле заявляли, что отказ Киева от Минских соглашений лишит процесс по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины переговорной базы.





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