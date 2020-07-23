 

Ивлеева похвасталась подтянутой фигурой

23.07.2020, 17:30, Разное

29-летняя телеведущая Настя Ивлеева показала свою новую постройневшую фигуру. Это заметили подписчики на фото, которое опубликовала блогер и ее фотографы в своих социальных сетях.
По кадрам из Instagram становится понятно, что с карантина Ивлеева вышла похудевшей на несколько кило. Она шутит, что груди у нее больше нет, но появилась красивая попа.

Звезда поделилась секретом стройности. Ей удалось привести себя в форму с помощью правильного питания. В качестве доказательства Ивлеева показала свой обед: овощи и рыбу.

Блогер не скрывает, что у нее, как у всех, бывают срывы. Например, она поздно вечером ела картошку с котлетой. Но Настя Ивлеева объяснила это тем, что она и так тратит много калорий, поэтому может себе это позволить. Более того, у нее в доме есть тренажеры, на которых, по необходимости, она может заниматься. Поэтому звезда рекомендует не брать с нее пример.

Ранее поклонники посмеялись над Ивлеевой, что та не способна сделать ремонт в родительском доме, хотя себе покупает сумки от Chanel. А ее супруг Элджей, в свою очередь, подарил своей маме автомобиль за 3 миллиона рублей.





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