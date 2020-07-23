Мнение: Ежедневный дракон, дипломаты-нарушители парковок и проблемы Великобритании

23.07.2020, 17:25, Разное

1. Забавная история о том, как использовать то ли баг, то ли фичу игры, чтобы до смерти затроллить бесчисленное число игроков:

Фанат WoW Classic четыре месяца терроризирует Штормград драконом и игроки ничего не могут ему сделать

Есть много способов потроллить других игроков в World of WarCraft: Classic, но этот пользователь, похоже, переплюнул всех.

Ежедневно, вот уже на протяжении четырёх месяцев «Frond» водит (кайтит) дракона Теремуса Пожирателя в Штормград, а затем тот убивает большинство NPC и игроков в городе. Сам Теремус находится в Выжженных землях и является «боссом». Он способен уничтожать даже пользователей 60-го уровня, если они не нападают на него организованно.

Многие игроки каждый день жалуются ГМ’ам на Reddit о поведении «Frond», однако всё сходит ему с рук. И он даже опубликовал скриншоты с многочисленными гневными комментариями, чтобы ещё больше раззадорить недовольных.

https://mmo13.ru/news/post-13342?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

2. К вопросу о дипломатах. Читатель malysh_esq указывает, что нарушение правил парковки характерно не только для работников российского МИД:

https://olegmakarenko.ru/1906556.html?thread=755998076#t755998076

Дипломаты нарушают везде и всегда, когда им надо, независимо от страны, а наказание может последовать только в особо одиозных случаях.

Чешские дипломаты нарушают правила парковки более 10 лет:

https://news.myseldon.com/ru/news/index/230121241

Власти Нью-Йорка заявили, что дипломаты из Организации Объединенных Наций должны городу в виде штрафов за неправильную парковку огромную сумму – $18 млн:

https://auto.mail.ru/article/20594-nyu-iork_trebuet_ot_diplomatov_platit_za_parkovku/

Bild: автомобили американских дипломатов нарушают ПДД в Берлине чаще других:

https://tass.ru/obschestvo/6303258

Дипломатов США в Москве накажут за неправильную парковку:

https://www.kolesa.ru/news/diplomatov-ssha-v-moskve-nakazhut-za-nepravilnuyu-parkovku-2010-09-20

3. В Великобритании настали тяжёлые времена – худшие за почти полвека:

https://lenta.ru/news/2020/07/21/brit/

Жители Великобритании переживают самое большое и резкое падение доходов со времен нефтяного кризиса 1970-х годов. Ситуация может только усугубиться, поскольку правительство планирует прекратить программу поддержки населения, пишет «Блумберг».

Миллионы людей могут потерять работу в этом году, если власти не выделят дополнительную финансовую помощь. Реальные зарплаты уже упали на 4,5 процента с момента начала пандемии коронавируса, это самый высокий показатель с 1975 года. Масштабы кризиса вызывают сомнения в том, что экономика сможет быстро восстановиться от самого большого спада за сто лет, пишет издание.

Безработица, по прогнозам, достигнет 12 процентов к концу этого года и более 13 процентов к началу 2021 года. Молодые люди и семьи, которые и так пострадали от финансового кризиса 2008 года, рискуют попасть под вторую волну увольнений и потерять значительную часть своих доходов.

Кризис 1970-х привёл к тому, что к власти пришла «железная леди» Маргарет Тэтчер, которая позакрывала многие проблемные промышленные предприятия, приватизировала госкомпании, повысила налоги и провела много других неприятных «лечебных процедур» для экономики, которые, как ни странно, сработали – во многом благодаря открытию Китая после реформ Дэна Сяопина и переноса западными компаниями своего производства туда, а впоследствии также благодаря развалу советского блока.

Но теперь проделать нечто подобное британцам вряд ли получится. Промышленности у них осталось не так много, а конкуренты разваливаться не собираются.