Мнение: В американской больнице нашли тайник с работами модернистов

23.07.2020, 17:20, Разное

Среди найденных в подсобке — произведения Виллема де Кунинга и Александра Колдера. Работники больницы «Стоуни-Брук» в Саутгемптоне в штате Нью-Йорк искали место для дополнительных коек и хранения вентиляторов, а вместо этого обнаружили склад с работами художников ХХ века, сообщает газета New York Post. Произведения были сложены в старой кладовке при отделении диализа, всего около 120 работ, в основном абстрактных экспрессионистов.

http://www.theartnewspaper.ru/posts/8231/