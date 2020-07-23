 

Мнение: В американской больнице нашли тайник с работами модернистов

23.07.2020, 17:20, Разное

Среди найденных в подсобке — произведения Виллема де Кунинга и Александра Колдера. Работники больницы «Стоуни-Брук» в Саутгемптоне в штате Нью-Йорк искали место для дополнительных коек и хранения вентиляторов, а вместо этого обнаружили склад с работами художников ХХ века, сообщает газета New York Post. Произведения были сложены в старой кладовке при отделении диализа, всего около 120 работ, в основном абстрактных экспрессионистов.

http://www.theartnewspaper.ru/posts/8231/

Источник: Шакко





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