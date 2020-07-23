Ученые: Некоторые женщины не испытывают боли при родах из-за особого гена

23.07.2020, 17:17, Разное

Ученые из Кембриджского университета в Великобритании обнаружили наличие у одной женщины из ста особого гена KCNG4. Благодаря ему происходит повышение болевого порога, позволяющее родить ребенка без анестезии.

Ученые установили, действие KCNG4 подобно «естественной эпидуральной анестезии» за счет ингибирования нервной системой приема болевых сигналов. Наличие этого гена было обнаружено у многих женщин, преждевременно родивших и не просивших об обезболивании. Все роды, исследованные учеными, проходили естественно и без осложнений. Специалисты подчеркивают, при наличии KCNG4 изменяется система включения нервных клеток, поскольку для начала передачи сигналов о боли необходим намного более мощный раздражитель, нежели у «обычных» женщин. Таким образом, вероятность достижения болевыми сигналами мозга существенно уменьшается. Ученые провели эксперимент, в ходе которого измеряли болевой порог женщин, не просивших обезболивания во время родов. На добровольцев воздействовали повышенной температурой, давлением и ледяной водой. По сравнению с контрольной группой, в которую вошли роженицы, пользовавшиеся анестезией, женщины с KCNG4 менее воспринимали сильную боль.

Ученые подчеркнули, открытие даст возможность разработать принципиально новые методики лечения, а также болеутоляющие средства. Специалисты поделились, о наличии подобного гена у мужчин пока не известно, поскольку они исследовали лишь информацию о рожающих женщинах.