 

Ученые: Некоторые женщины не испытывают боли при родах из-за особого гена

23.07.2020, 17:17, Разное

Ученые из Кембриджского университета в Великобритании обнаружили наличие у одной женщины из ста особого гена KCNG4. Благодаря ему происходит повышение болевого порога, позволяющее родить ребенка без анестезии.
Ученые установили, действие KCNG4 подобно «естественной эпидуральной анестезии» за счет ингибирования нервной системой приема болевых сигналов. Наличие этого гена было обнаружено у многих женщин, преждевременно родивших и не просивших об обезболивании. Все роды, исследованные учеными, проходили естественно и без осложнений. Специалисты подчеркивают, при наличии KCNG4 изменяется система включения нервных клеток, поскольку для начала передачи сигналов о боли необходим намного более мощный раздражитель, нежели у «обычных» женщин. Таким образом, вероятность достижения болевыми сигналами мозга существенно уменьшается. Ученые провели эксперимент, в ходе которого измеряли болевой порог женщин, не просивших обезболивания во время родов. На добровольцев воздействовали повышенной температурой, давлением и ледяной водой. По сравнению с контрольной группой, в которую вошли роженицы, пользовавшиеся анестезией, женщины с KCNG4 менее воспринимали сильную боль.

Ученые подчеркнули, открытие даст возможность разработать принципиально новые методики лечения, а также болеутоляющие средства. Специалисты поделились, о наличии подобного гена у мужчин пока не известно, поскольку они исследовали лишь информацию о рожающих женщинах.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / «Я была профессиональной шахматисткой»: Юлия Снигирь рассказала о своих детских увлечениях

03.06 / Бузова похвасталась дорогущим кольцом с бриллиантами

13.06 / Родственникам убитого Ефремовым водителя дали совет: Решите все мирным путем

12.05 / «Чтобы не узнали»: Алексей Глызин в шоу «Маска» спел женским голосом

26.06 / Российский вирусолог разъяснил особенности фактора смертности от COVID-19

21.05 / Блогер Ида Галич призналась, что плачет вместе с трехмесячным сыном Леоном

13.07 / Ольга Казаченко рассказала об алиментах: «Жена Вадима перечисляет на ребенка 14 тысяч рублей»

06.07 / «Москва должна дать гарантии освобождение всех английских пленных в России»

13.06 / Мнение: О новом шокирующем видео с Михаилом Ефремовым

20.05 / Мнение: Коротко о разном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска