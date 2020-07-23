 

Корабль «Прогресс МС-15» стартовал к МКС

23.07.2020, 17:16, Новости дня

Космический корабль «Прогресс МС-15» стартовал с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а», трансляцию запуска проводит госкорпорация «Роскосмос».

Корабль поставит грузы на МКС по «сверхбыстрой» схеме полета, дважды обогнув Землю, передает РИА «Новости».

С момента старта до стыковки со станцией корабля пройдет 3 часа 21 минута.

 

Напомним, в понедельник «Союз-2.1а» установили на стартовый стол Байконура перед запуском «Прогресса МС-15». При этом при установке ракеты возникли претензии к наземному оборудованию, однако работы продолжились по графику.

Ранее Роскосмос сообщал, что корабль по «сверхбыстрой» схеме полета должен доставить на МКС топливо, воду и еду.





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