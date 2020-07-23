Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами

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23.07.2020, 17:16, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров заверил, что не нарушает законов о хранении оружия, а фотография с двумя пулеметами сделана в подразделении Росгвардии.

«На ранее опубликованной мной фотографии с двумя пулеметами многие задавались вопросом о законности его хранения. Пользуясь случаем, отвечаю: это оружие Росгвардии, хранится согласно всем требованиям инструкции. Я сам военный человек и поэтому периодически проверяю, как личный состав следит за правилами содержания оружия. Если интерес к этой фотографии остается, то она запечатлена именно в момент одной из таких проверок», – написал он в соцсети «ВКонтакте».

Он призвал всех не переживать и не волноваться за законность хранения оружия.

«Оружие законное, специалисты – самые лучшие пехотинцы. Нет ни одной живой силы, которая эффективнее пехоты. Именно она – царица полей», – сообщил Кадыров.

Напомним, на этой неделе Кадыров был включен в «черный список» Госдепа. В ответ он опубликовал фото с двумя пулеметами и заявил, что «принимает бой».





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