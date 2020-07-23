Мнение: Штурманы и Морозко

23.07.2020, 17:14, Разное

В ленте картинку увидела о сказке “Морозко”.

И вообще часто вижу обсуждение этой сказки, она рвет Попрошайкам и Штурманам шаблоны.

Давайте на примере этой сказки разберемся получше в этих багах.

Векторная пара Штурман-Попрошайка – не просто баги, это правительство всех багов, это главная надежда и опора короны, это сама суть внешнего локуса.

Все остальные баги – производные от этих, вариации этих.

Завтра будут продаваться места на новое тестирование, в районе 10 часов по Москве. Тест будет в это воскресенье. И вот на тесте, чтобы отличить рапана от рыбы, рыбу от нерыбы, нерыбу от рыбака, вы должны оценить размеры их Штурмана и его половинки – Попрошайки. Чем больше у человека выражен первый, вторая или оба, тем хуже его состояние границ, тем больше его корона и сильней смещен локус. Именно в этом разница между рапаном, рыбой и остальными.

Сказка про Морозко – это символическое описание того, как устроена главная пара человеческих багов.

И того, как она портит человеку жизнь.

Сюжет этой сказки знают все. Были дочка Старухи и дочка Старика, которой Старуха приходилась мачехой. Захотела Старуха падчерицу извести и принудила мужа отвезти ее в лес на погибель к Морозко. Подчинился Старик злой бабе, отвез дочку в лес, посадил под дерево. Морозко пришел, стал девицу до костей пробирать и спрашивал ласково, тепло ли ей. А девица ему так же ласково отвечала. Тепло, мол, спасибо тебе. Удивился Морозко и обрадовался, закутал дочь Старика в шубы и коробом подарков наградил. Приехал Старик за дочкиными костями, а привез домой богатую невесту. Старуха позавидовала, снарядила свою дочь под ту же самую елку. Сидит дочка Старухи, благодетеля поджидает. Морозко пришел, стал ее морозить и щипать. А дочка Старухи давай его проклинать, приказывать ему, угрожать и ругать. Так и свел ее Морозко в могилу. Утром Старик приехал и привез Старухе обмороженный труп.

Вот такая страшная сказка про славянские жертвоприношения. Детей наши предки в жертву иногда приносили, чтобы умилостивить богов.

Но в каждой настоящей сказке есть мораль и эта мораль всегда про личную силу.

Личная сила – лучший оберег, и бывает эта личная сила только при трех условиях.

1) Короны быть не должно, то есть самооценка должна быть очень адекватной и трезвой.

2) Локус контроля должен быть внутренним, то есть опираться и рассчитывать надо только на себя.

3) Границы должны быть хорошими, то есть надо точно видеть свои возможности и свою зону ответственности и не путать это все с чужим.

Вот три условия для личной силы.

И все сказки так или иначе про это. Как и притчи, и мифы, и басни.

В сказках часто бывают Старухи и Старики, а так же их дочки.

Старуха и Старик – то же самое, что и алхимические Королева и Король.

Дочка – это личность человека.

Королева – поток спонтанности, Король – саморегуляция. Хорошо, когда пара эта дружна и дочка у них общая.

Но у людей чаще всего ум и сердце не в ладах, саморегуляция и спонтанность не дружат.

И чаще всего Старик служит злой Старухе, боится ее, не может обуздать, старается выполнять ее прихоти и капризы, но злая баба все больше его презирает, все чаще его пинает, все недовольней становится. Как в жизни бывает в парах, где муж – тряпка. И внутри личности так всегда. Угождаете своим капризам безвольно, будете все больше и больше страдать.

Дочка Старухи – личность избалованная потоком внешних ресурсов, ленивая и капризная.

Дочка Старика – личность дисциплинированная и трудолюбивая, но несчастливая, пока Старуха ее гнобит.

А гнобит ее Старуха, потому что Старик – тряпка.

Морозко – рок и фатум, часто злой, но по своему произволу и добрый тоже.

Старик в рабстве у злой Старухи отвозит дочь в лес на потеху Морозко и съедение голодным волкам.

Но не тут-то было.

В экстремальных условиях личность собралась и прошла инициацию на пять с плюсом.

В чем состояла эта инициация?

В том же самом, в чем состоят все испытания в человеческой жизни.

Ей было предложено действовать, выбирая опору, исходя из чувства границ.

Все испытания устроены так. Вы должны понять, где начинаются и заканчиваются ваши возможности и правильно распорядиться собой. Если вы сделали не меньше, чем должны, и не больше, чем можете, вы переходите на следующий уровень. Так можно довольно быстро проходить квест под названием жизнь и двигаться по лестнице социального успеха.

Почему обычных людей так бомбит от этой сказки?

Не от актрисы, играющей роль Настеньки в фильме, с фальшивым тоненьким голосочком, а от героини сказки.

Героиня сказки большинству людей кажется полной дурой.

Потому что большинство людей – адские Штурманы и Попрошайки.

Отец привез свою дочь умирать и она была в курсе. Не “противный старикан” из-за елок к ней вышел, как часто пишут рапаны, все похожие на дочь Старухи, а сама Смерть.

Стала эта Смерть заигрывать с дочкой Старика, троллить ее и провоцировать.

И здесь очень важно, что говорит Штурман читателя.

Проверьте, насколько силен и могуч ваш Штурман.

Говорит ли он вам: “Надо сказать правду и не врать, что тепло!”

Это значит, что вы плоховато видите границы, потому что не учитываете, к кому вы обращаетесь.

К своему приятелю?

К заботливой нянюшке?

К доброму самаритянину, который шел мимо и нес на всякий случай пять шуб?

Вот вы пожалуетесь ему и он кинет вам одну шубейку.

Или это спрашивает виновник вашей беды и ваш враг? Он не в курсе, что вам хреново?

Плохо даже не то, что вы хотите говорить правду, не обращая внимания на лица, как Чацкий.

Плохо то, что вы даже не задумываетесь, для чего вы говорите и зачем. Это называется – решето.

Но это решето рыбье.

Ситуация может быть и хуже. Как в сказке у дочки Старухи.

Может быть рапанье решето. Совсем без понимания границ и ограничений.

Ваш Штурман может призывать вас потребовать и выразить гнев.

Вы выражаете гнев источнику своего дискомфорта, хотя ваш дискомфорт – его цель.

Вы можете либо обрадовать его, либо насмешить. Плохо то, что вы пытаетесь напугать и верите, что добьетесь изменений, если будете угрожать и требовать.

Чтобы угрозы ваши и требования были в границах, у вас должны быть рычаги.

Пусть бы у вас было хоть что-то вроде блефа, какая-то фикция, ваши угрозы уже не были бы так нелепы.

Но если нечем даже блефовать, а вы быкуете, плохо дело.

Вот это понимание: можете ли вы угрожать, в праве ли вы требовать – это основное, что помогает распрощаться со Штурманом.

И если при чтении сказки, вас охватывает гнев по отношению к “слишком покладистой и смиренной” героине, это бушует ваш Штурман, это ваша привычка видеть себя намного больше и могущественней, чем вы являетесь.

Обычно Штурман приходит вместе с Попрошайкой. Штурман командует мимо границ, Попрошайка мимо границ требует.

Если вы начинаете замечать, что командовать смешно, а требовать глупо, ваши Штурман и Попрошайка становятся немного меньше.

И вы начинаете думаете, как дочка Старика могла уговорить Морозко не морозить ее.

Вы достаете свой любимый черный чемоданчик и начинаете перебирать варианты. Вы всегда так делаете, когда сталкиваетесь с тем, что решение зависит не от вас. Вы думаете про щипцы и другие манипуляции.

Привести вот такой довод? Соблазнить вот этим? Обещать это? Обменять на то?

Все эти варианты могут быть и не щипцами, когда это в границах.

В границах это бывает, когда ваши доводы готовы учитывать, могут соблазниться, рады обещаниям, открыты обмену.

В границах это, когда вам есть что предложить, когда от вас в чем-то зависят, когда заинтересованы в вас.

Но если в случае Морозко вам приходит все это в голову, с границами у вас плохо.

Могущественный дух стоит на дочкой Старика, а вы выдумываете, как ему могла бы пригодиться замерзающая девочка. Это значит вы и в жизни не видите границ.

Вам может прийти в голову – взмолиться и заплакать.

Это хитрая рыбья Попрошайка, которая в отличие от требовательной рапаньей Попрошайки означает, что вы догадываетесь о существовании границ. Но вы их не видите, если думаете, что все поддаются давлению на жалость и даже сам Морозко. Могущественных людей такое давление раздражает. Плачевное положение дочки Старика Морозко и сам видит, более того, он его источник и причина. Так какой смысл в давлении на него?

Не остается ничего, кроме того, что сделала героиня.

Еще можно было просто молчать, но молчание не в границах, если вы находитесь на чужой территории и полностью во власти другого.

Штурманы видят в героине тряпку, и это значит, что они считают тряпками всех, кто не молит о пощаде и не качает права, а принимает обстоятельства как они есть, с опорой на себя и открытым забралом.

Героев считают тряпками. Это очень серьезная деформация. С такой установкой локус контроля не поправишь, он пристегнут снаружи. И корону с такой установкой не снять, она прибита к голове.

Героиня Штурманов – дочка Старухи. Поехала в короне Сокровища за подарками, сразу выложила цель своего визита Морозко, громко требовала, проклинала его и поносила.

До момента, пока не окоченела, дочка Старухи бесилась и голосила. Она так и не сообразила ни разу, что она перед Морозко – мелочь пузатая, так и осталась в уверенности, что он обязан ей подчиниться.

Вот эта крайняя степень рапана.

Рыба испугалась бы и начала бы умолять о пощаде.

Рыба тоже Штурман, только Штурман более осторожный, потому что более вменяемый.

Протестируйте себя с помощью этой сказки. Что бы вы сделали на месте героини?

Как вы относились (бы) к героине сказки раньше, как относитесь сейчас?

Только не рассматривайте героиню фильма, у нее не на себя опора, у нее хитренькие щипцы. Понятно почему?