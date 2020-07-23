 

Луческу стал главным тренером киевского “Динамо”

23.07.2020, 17:10, Новости дня

Румынский тренер Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского футбольного клуба “Динамо”. Об этом говорится в сообщении на сайте клуба.

Контракт заключен на два года с опцией пролонгации еще на год.

“Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского “Динамо”, он завоюет много титулов и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу”, – заявил президент клуба Игорь Суркис.

Луческу отметил, что соскучился по Украине.

“Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе “Динамо”, – сказал румынский специалист.

С 2004-го по 2016 год Луческу был главным тренером донецкого “Шахтера”.

20 июля киевское “Динамо” отправило в отставку главного тренера команды Алексея Михайличенко и его ассистентов. Как сообщило руководство клуба, подготовку к следующему сезону киевляне начнут с новым тренерским штабом.

22 июля стало известно, что возглавить “Динамо” отказался главный тренер венгерского “Ференцвароша” Сергей Ребров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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