 

Дмитрий Маликов показал подросшего сына: Какой красивый

23.07.2020, 17:06, Разное

Малыш появился на свет в 2018 году в одной из петербургских клиник. Ребенка выносила и родила суррогатная мать. Дмитрий Маликов и его супруга Елена скрывали ото всех, что готовятся вновь стать родителями. Даже старшие дети и родственники не были в курсе перемен в жизни артиста.

На фотографии певец держит сына на руках. Ребята с улыбкой смотрят на что-то за кадром. Музыкант с ребенком стоит на причале на фоне корабля. “Какой красивый малыш и какой счастливый Папа! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Семь футов под килем! Счастливого плавания, мальчишки!”, “Такие счастливые”, – отметили комментаторы.

У Дмитрия Маликова и его супруги есть также двое дочерей. Старшую, Ольгу, Елена родила до встречи с артистом, но он считает девочку родной. В 2000 году у пары появилась Стефания. Сейчас 20-летняя девушка учится в МГИМО и активно развивает соцсети.

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Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) 22 Июл 2020 в 11:58 PDT

Она без ума от брата и часто публикует в личном блоге фотографии с Марком. Недавно дочь артиста назвала мальчика лучшим подарком, который ей сделали родители. Странное высказывание не осталось без внимания пользователей Сети. Многие посчитали его некорректным и набросились на девушку с оскорблениями.





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