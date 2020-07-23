Юлия Снигирь поделилась впечатлениями от просмотра сериала “Чики”: И хохотала, и ревела

23.07.2020, 17:06, Разное

Артистка посоветовала тем, кто еще не смотрел теленовеллу “Чики”, обязательно с ней ознакомиться. Ленту Юлия Снигирь назвала потрясающей.

“Я и хохотала, и ревела…” – поделилась впечатлениями

артистка.

Юлия отметила замечательную игру актеров, снявшихся в

теленовелле. Знаменитость поведала, что о таланте Ирины Горбачевой она уже

знала. Как оказалось, Ирина проявила свои способности еще во время поступления

в Щукинское училище. Между тем, артистки Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена

Михайлова приятно удивили Юлию Снигирь. Девушек артистка назвала уникальными. “В

общем, я фанат”, – резюмировала звезда кино.

Напомним, сериал “Чики” состоит из восьми серий. Картина

повествует о четырех проститутках, которые пытаются завязать с преступным

делом. Девушки, проживающие в провинциальном городке, решают открыть

собственный бизнес – фитнес-клуб. Воплотить мечту в жизнь будет очень сложно.

Героинь ожидает множество проблем.

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Публикация от Юлия Снигирь (@yuliasnigir) 23 Июл 2020 в 12:11 PDT

По словам режиссера теленовеллы Эдуарда Оганесяна, он хотел

показать реальную жизнь маленького городка. Отобразить все плюсы и минусы жизни

в провинции.

Сериал “Чики” быстро завоевал любовь зрителей. В минувшем июне

проект стал одним из самых популярных по запросам и просмотрам в интернете.

На днях исполнительница одной из главных ролей Ирина Горбачева сообщила, что сериал “Чики” будет ограничен одним сезоном. Вторую

часть создатели снимать не планируют.