 

Зеленский прибыл в Донбасс

23.07.2020, 17:06, Новости дня

Украинский президент Владимир Зеленский вместе с делегацией приехал на контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская» в Донбассе.

Вместе с Зеленским прибыли журналисты и представители украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в составе делегации может быть и президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.

Напомним, на Украине сократилось число доверяющих Зеленскому жителей страны. Так, ему доверяют 41% опрошенных, однако доля тех, кто ему не доверяет, составляет 51%.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / “Полтавский супермен”. Благодаря 16-летнему вратарю “Ворскла” вышла в финал Кубка Украины по футболу

21.05 / “Их привели к власти российские пушки, наемники и деньги”. Постпред Украины показал ОБСЕ российские паспорта “представителей ЛДНР” в Минске

10.07 / Стало известно содержание предсмертной записки мэра Сеула

27.06 / В Раде заподозрили наличие «тайного меморандума» Киева и МВФ

21.05 / Опубликован предварительный график ЕГЭ

29.05 / Рубль подешевел к доллару и евро

02.07 / В Раде заявили о планах Порошенко устроить «кровавый» госпереворот на Украине

14.05 / Депутаты Госдумы просят Генпрокуратуру проверить “порочащую институт брака” информацию о росте домашнего насилия

03.07 / Долгожителем “Земли леопарда” признана 17-летняя Дуня

10.05 / Россия «поблагодарила» Эстонию за дискуссию о Гитлере и Сталине в ООН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска